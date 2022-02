Kriminalität : Nach Tötung von Polizisten: „Hate Speech“ im Netz

Vor einer Woche wurden in Rheinland-Pfalz eine Polizistin und ein Polizist erschossen. Danach konnte Ermittler fast 400 Fälle von Hass und Hetze im Netz feststellen.

In der Woche nach der Tötung von zwei Polizisten in der Pfalz hat die Ermittlungsgruppe „Hate Speech“ 399 Fälle von Hass und Hetze im Internet im Zusammenhang mit der Tat festgestellt. 102 Beiträge davon seien nach vorläufigem Stand strafrechtlich relevant, sagte der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewentz (SPD) am Montag in Mainz. 15 mutmaßl...

