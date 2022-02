Streaming : Mit Staraufgebot: Die Serie „Landscapers“ bei Sky

Nach einer wahren Geschichte: Olivia Colman („The Crown“) und David Thewlis („Harry Potter“) als Pärchen, das kein Wässerchen zu trüben scheint. Haben sie wirklich Leichen vergraben? Und wenn ja: Warum?

Zuweilen ist das echte Leben so bizarr, dass eine True-Crime-Serie im besten Falle zu einer schwarzen Komödie gerät. So geschehen bei der britischen Mini-Serie „Landscapers“, die am 10. Februar bei Sky startet. Sie greift einen wahren Kriminalfall auf: den Doppelmord an einem Rentner-Ehepaar in einer Kleinstadt nördlich von London im Jahr 1998. Die Na...

