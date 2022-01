Für IPhone-Nutzer : Hype um „Locket“: Warum die neue iOS-App so beliebt ist

Wie in einem Medaillon die engsten Personen in seinem Leben immer bei sich tragen – das soll über die neue iOS-App „Locket“ möglich sein. Was hinter dem Hype steckt.

Sie ist simpel und funktioniert ganz ohne Likes, Follower und Produktplatzierung - die neue Social-Media-App „Locket“ schaffte es allein in dieser Woche auf Platz fünf der deutschen iPhone-Download-Charts des Techmagazins „Chip“. Hier erfahren Sie, wie die App funktioniert und wie sie so beliebt wurde. Das sehr kleine soziale Netzwerk „Locket“ ist kaum...

