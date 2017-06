Antwort erwartet : Apple-Entwicklerkonferenz WWDC beginnt in San Jose

vergrößern 1 von 1 Foto: Christoph Dernbach 1 von 1

Der iPhone-Konzern könnte laut Medienberichten unter anderem einen vernetzten Lautsprecher mit seiner Assistenz-Software Siri präsentieren. Außerdem kann man davon ausgehen, dass wie immer bei den jährlichen Konferenzen die nächsten Betriebssysteme für iPhones, iPad-Tablets und Mac-Computer vorgestellt werden.

Die WWDC findet diesmal nicht wie sonst immer in San Francisco, sondern in San Jose statt, näher zur Apple-Zentrale in Cupertino.

von dpa

erstellt am 05.Jun.2017 | 05:30 Uhr