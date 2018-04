Nach Angriff auf jungen Israeli : Bundesweite Demonstrationen gegen Antisemitismus

Kundgebungen sind in Berlin und weiteren Städten für Mittwoch geplant. Was es bedeutet, Jude zu sein – ein Überblick.

von Sara Lemel, dpa

25. April 2018, 17:00 Uhr

Berlin | "Jeder und jede kann Einspruch erheben gegen Judenhass – ob am Arbeitsplatz, in der U-Bahn, auf dem Fußballfeld oder im Freundes- und Familienkreis", sagt der Präsident des Zentralrats der Juden, Josef Schuster. Er fordert ein konsequentes Einschreiten gegen alle Formen von Antisemitismus in Deutschland.

"Es darf keine Toleranz für Intoleranz geben", sagte Schuster am Mittwoch. "Neben Politik und Gesellschaft sehe ich auch die Religionsgemeinschaften in der Verantwortung. Gerade die muslimischen Verbände sollten klar und unmissverständlich gegen den Antisemitismus in den eigenen Reihen vorgehen", so Schuster.

Gut eine Woche nach einem Angriff auf einen jungen Israeli in Berlin sind am Mittwoch in mehreren deutschen Städten Aktionen gegen Antisemitismus geplant. In der Hauptstadt ruft die Jüdische Gemeinde für den Abend (18 Uhr) zu einer Kundgebung "Berlin trägt Kippa" auf. Auch vor dem Kölner Dom und in Potsdam wollen Menschen gegen Antisemitismus demonstrieren.

In Erfurt versammelten sich am Mittwoch etwa 150 Demonstranten, die bei einem Rundgang durch Erfurt gegen Antisemitismus protestierten. Zur Aktion "Thüringen trägt Kippa" kamen auch Vertreter der Kirchen, aus der Politik, von Vereinen und anderen Organisationen. Viele Teilnehmer – darunter auch Muslime – trugen als Zeichen der Solidarität mit Juden deren traditionelle Kopfbedeckung, die Kippa.

Foto: Bodo Schackow/dpa-Zentralbild/dpa

Heiko Maas: Niemand darf diskriminiert werden

Vor den Aktionen gegen Judenhass in mehreren deutschen Städten hat Außenminister Heiko Maas dazu aufgerufen, Opfer von Antisemitismus nicht alleine zu lassen. "Wir dürfen niemals zulassen, dass Antisemitismus in Deutschland wieder alltäglich wird", sagte der SPD-Politiker dem "Tagesspiegel" am Mittwoch. "Wenn junge Männer bei uns bedroht werden, nur weil sie eine Kippa tragen, müssen wir deutlich machen: sie sind nicht allein." Jeder Angriff auf jüdisches Leben in Deutschland richte sich "gegen uns alle", erklärte der Außenminister. Grundsätzlich gelte: "Niemand darf bei uns wegen seiner Herkunft, seiner Hautfarbe oder seiner Religion diskriminiert werden."

"Jüdische Identität" – ein komplexes Thema

Was bedeutet es eigentlich, Jude zu sein? Kann man jüdisch sein, auch wenn man nicht an Gott glaubt? Und wer darf nach Israel einwandern? Juden in verschiedenen Teilen der Welt haben unterschiedliche Bräuche, einige sind jedoch fast allen gemeinsam:

Wer ist ein Jude? Nach der strengen Auslegung ist ein Jude jemand, der von einer jüdischen Mutter zur Welt gebracht wurde, oder der orthodox konvertiert ist. Es gibt jedoch auch liberalere Strömungen im Judentum, die vor allem in den USA dominieren. Und nicht jeder Jude ist automatisch religiös: Es gibt auch atheistische Juden, die sich stark dem jüdischen Volk verbunden fühlen. Weltweit gibt es etwa 14 Millionen Juden, gut sechs Millionen davon leben in Israel.

Was bedeutet es, die israelische Staatsangehörigkeit zu haben? Nach Israel einwandern darf nach dem "Gesetz der Rückkehr" grundsätzlich jeder jüdische Mensch – aber auch, wer "nur" eine jüdische Großmutter oder einen jüdischen Großvater hat. Eine solche Person wird unter Umständen vom israelischen Rabbinat nicht als jüdisch anerkannt und kann nicht beim Rabbiner heiraten – obwohl sie über die israelische Staatsbürgerschaft verfügt. Dies betrifft zum Beispiel viele der aus der ehemaligen Sowjetunion eingewanderten Menschen. Ein Israeli ist also nicht automatisch Jude. Rund 20 Prozent der Israelis sind Araber, und es gibt auch eine christliche Minderheit. Juden in verschiedenen Teilen der Welt haben unterschiedliche Bräuche und Traditionen. Der israelische Soziologe Eliezer Bar-Rafael spricht anstelle von einer einzelnen jüdischen Identität von einer "Familie von jüdischen Identitäten".

Die Kippa – ein sichtbares Zeichen jüdischen Glaubens Gläubige jüdische Männer erkennt man oft an der Kippa: einem kleinen, runden Käppchen aus Stoff, das sie auf dem Hinterkopf tragen. Das jüdische Gesetz schreibt sie zwar nicht ausdrücklich vor, aber unter orthodoxen Juden ist die Kippa zur verpflichtenden Tradition geworden. Damit wollen sie vor allem ihre Demut vor Gott bezeugen. Foto:Bodo Schackow/dpa-Zentralbild/dpa Wichtig ist dabei, dass der Kopf bedeckt ist; Schirmmützen und Hüte haben also die gleiche Funktion. In der Synagoge und an Festtagen setzen auch weniger strenggläubige Männer und selbst Nichtjuden mitunter eine Kippa auf. Orthodoxe Juden tragen die Kippa ständig, selbst als Kind. Ultraorthodoxe tragen sie unter ihrem Hut. Im liberalen Judentum bedecken auch einige Frauen während des Gebets ihren Kopf mit einer Kippa. Die Mehrzahl von Kippa lautet Kippot; auf Jiddisch heißt sie Jarmulke. In Israel kann man an der Art der Kippa oft erkennen, welcher jüdischen Glaubensrichtung ihr Träger angehört. Auf Märkten gibt es deshalb Kippot aller Art zu kaufen: aus schwarzem Samt oder gehäkelt, in den Nationalfarben Israels, mit Smiley oder in den Farben des Regenbogens.

Weitere Merkmale der traditionellen Kleidung Gemeinsam haben religiöse Juden jedoch weitgehend die äußerlichen Merkmale ihres Glaubens: Am bekanntesten ist wohl die Kopfbedeckung jüdischer Männer, die Kippa (Mehrzahl Kippot, englische Bezeichnung Yarmulka). Sie wird als Zeichen des Respekts und der Ehrfurcht vor Gott auf dem Hinterkopf getragen und ist in der Synagoge Pflicht. Auch nichtreligiöse Juden oder Nichtjuden tragen jedoch mitunter Kippot, etwa beim Besuch einer Synagoge oder an hohen Feiertagen. In Israel lässt sich an der Farbe oder Verzierung der Kippa oft ablesen, welcher Strömung innerhalb des Judentums der Träger angehört. Ultra-orthodoxe Juden tragen über der Kippa häufig noch eine Fellmütze (Schtreimel) – diese Tradition stammt aus Osteuropa, wird aber auch im warmen Israel weiter praktiziert. Die langen Schläfenlocken religiöser Männer heißen Pejes. Der Brauch geht zurück auf ein Gebot in der Tora, das besagt, dass Männer sich nicht alle Haare um den Kopf herum schneiden lassen sollen. Verheiratete tiefreligiöse Jüdinnen tragen eine Perücke (auf Jiddisch Scheitl genannt) oder Kopfbedeckung (Hut oder Tuch) und züchtige Kleidung. Es gibt aber auch gläubige Jüdinnen, die es ablehnen, ihre Haare zu verdecken.

Tallit, Teffilin und Tora – Was tragen Juden zum Gebet? Der weiße Gebetsmantel jüdischer Männer heißt Tallit. Er hat blaue oder schwarze Streifen und Fransen an den Ecken. Es gibt heute auch jüdische Frauen, die dafür kämpfen, Gebetsmantel und Kippa zu tragen, sie werden jedoch deswegen häufig angefeindet. Religiöse Juden tragen beim Morgengebet – außer am Ruhetag Sabbat – traditionell Gebetsriemen (Tefillin). Dazu gehören auch kleine eckige Kapseln, die an der Stirn und am linken Arm direkt gegenüber dem Herzen getragen werden. Sie enthalten Schriftrollen mit Texten aus der Tora. Foto:Daniel Bockwoldt/dpa Die Tora sind die fünf Bücher Mose (Teil des Alten Testaments). Das Neue Testament ist für Juden nicht relevant. Eine weitere bedeutende Schrift im Judentum ist der Talmud. Er gilt als Quelle der Weisheit und erklärt die Verbote und Gebote sowie Alltagsfragen. Das jüdische Religionsgesetz heißt „Halacha“.