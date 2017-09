Bundestagswahl 2017 : TV-Kuscheln, Fünfkampf und Tomaten - die Wahlkampfwoche

vergrößern 1 von 1 Foto: Herby Sachs 1 von 1

von Matthias Arnold, dpa

erstellt am 08.Sep.2017 | 21:38 Uhr

Berlin | Es waren die Tage der TV-Debatten. Am Sonntag trafen sich Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und SPD-Herausforderer Martin Schulz zum TV-Duell-Kuscheln. Stärker zur Sache ging es am Montag beim öffentlichen Schlagabtausch der fünf kleineren Parteien mit Chancen auf den Einzug in den Bundestag. In einer weiteren Wahlsendung verließ AfD-Spitzenkandidatin Alice Weidel plötzlich das Studio. Und ein Tomatenwurf auf die Kanzlern zeigt: Der Wahlkampf ist endlich in der heißen Phase angekommen.

Wenn heute Wahl wäre: Die Umfragen Es läuft weiter schlecht für die SPD. Im neuen ARD-„Deutschlandtrend“ kommen sie nur noch auf 21 Prozent. Das sind zwei Prozentpunkte weniger als in der Vorwoche. Es ist zugleich der schlechteste Wert im „Deutschlandtrend“ seit dem 5. Januar, also bevor Martin Schulz Kanzlerkandidat und Parteichef wurde. Beim ZDF-„Politbarometer“ kommen die Sozialdemokraten auf 22 Prozent. Auch das ist weniger als beim bisher schlechtesten Bundestagswahlergebnis von 2009 (23 Prozent). Im „Stern“/RTL-„Wahltrend“ verharrt sie genau auf dem alten Wahlwert. Die Union bliebe klar stärkste Kraft, wenn schon diesen Sonntag gewählt würde. In der ARD-Umfrage kommt sie auf 37 Prozent, beim ZDF auf 38, bei „Stern“/RTL rutscht sie um einen Punkt auf 37 Prozent. Das Rennen um Platz drei ist eng. Im „Deutschlandtrend“ liegen die Grünen bei 8, die FDP bei 9, die Linke bei 10 und die AfD gar bei 11 Prozent. Das „Politbarometer“ sieht FDP, Linke und AfD gleichauf bei je 9 Prozent und nur die Grünen bei 8 Prozent. Im „Wahltrend“ ist die Linke mit 10 Prozent Dritte; FDP und AfD kommen auf 9, die Grünen auf 8 Prozent. Nach einer Emnid-Umfrage sind noch 37 Prozent der Wähler unentschlossen. Zwei Drittel gaben grundsätzlich an, ihre Entscheidung von inhaltlichen Positionen der Parteien abhängig zu machen. Die Spitzenpolitiker spielen nur bei jedem fünften Wähler eine wesentliche Rolle.

Wer mit wem? Die möglichen Koalitionen Rund die Hälfte der Deutschen wünscht sich eine Beteiligung der Grünen an der nächsten Regierung. Vor allem die unter 30-Jährigen und die formal höher Gebildeten seien dafür, ergab eine Umfrage im Auftrag des Magazins „Stern“. Doch eine mehrheitsfähige Regierung könnten die Grünen nur mit Union und FDP zusammen bilden - und die kommen möglicherweise auch ohne die Öko-Partei eine knappe Mehrheit erreichen. Eine weitere sichere Mehrheit hätte natürlich eine weitere große Koalition. Der will sich nach wie vor niemand von SPD und CDU/CSU prinzipiell verschließen. Schulz hat im TV-Duell zwar auch ein Zusammengehen mit der Linken nicht ausgeschlossen. Aber diese Frage wird sich womöglich ohnehin nicht stellen: Von einer eigenen Mehrheit ist Rot-Rot-Grün den Umfragen zufolge weit entfernt. Angela Merkel wiederum hat eine Zusammenarbeit mit AfD und Linke im TV-Duell kategorisch ausgeschlossen. Mit der AfD will ohnehin niemand koalieren.

Die Worte der Woche Kehrtwende der SPD? Im TV-Duell mit der Kanzlerin sendete der sozialdemokratische Spitzenkandidat Martin Schulz eine deutliche Botschaft nach Ankara und sprach sich für einen Abbruch der EU-Beitrittsverhandlungen mit der Türkei aus. Die Gespräche ruhen derzeit ohnehin. Unter anderem SPD-Außenminister Sigmar Gabriel hatte zuvor die Ansicht vertreten, ein offizieller Abbruch seitens der EU würde dem Präsidenten Recep Tayyip Erdogan und seiner Anti-Europa-Rhethorik in die Hände spielen. Der Kanzlerin schlägt bei Wahlkampfauftritten eine Wut in neuen Dimensionen entgegen - von Anhängern der NPD und AfD. In Heidelberg verfehlte ein Demonstrant sie nur knapp mit einer Tomate. In Nordsachen und Brandenburg wurden ihre Auftritte von lauten Pfeifkonzerten und Hasstiraden begleitet. „Viele Menschen, die sich den Trillerpfeifenkonzerten und den Sprechchören nicht anschließen, brauchen Ermutigung dafür, weiter Zivilcourage zu zeigen und dem Hass entgegenzutreten“, sagte Merkel dem Publikum. Dass die ehemalige CDU-Abgeordnete Erika Steinbach inzwischen für die AfD Wahlkampf macht, ist schon länger bekannt. Am Mittwoch absolvierte sie im baden-württembergischen Pforzheim ihren ersten Wahlkampfauftritt für die rechte Partei. Eine Mitgliedschaft in der AfD schloss sie dort aber vorerst aus. Nach 40 Jahren in der CDU brauche sie erst einmal „eine lange Atempause“, sagte Steinbach.

Ein kalkulierter Eklat? Ehrliche Entrüstung oder kalkulierter Eklat im Wahlkampf? Die Geister scheiden sich über den Abgang der AfD-Spitzenkandidatin Alice Weidel in der ZDF-Wahlsendung „Wie geht's, Deutschland“. Sie war nach einem Streit mit CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer am Mittwochabend aus dem Studio gestürmt. Scheuer hatte von ihr gefordert, sich vom Co-Spitzenkandidaten Alexander Gauland und dem Thüringer AfD-Landesvorsitzenden und Rechtsausleger Björn Höcke zu distanzieren. Gauland habe Höcke als Seele der AfD bezeichnet, sagte Scheuer und erklärte: „Für mich ist er einfach ein Rechtsradikaler.“ „Es lebe Angie!!“, twitterte Fußballprofi Toni Kroos. Er reihte sich in dieser Woche in eine länger werdende Liste an Promis ein, die sich im Wahlkampf auf die Seiten von CDU und SPD schlagen. Zu Merkel halten unter anderem sein ehemaligen Nationalmannschaftskollege Arne Friedrich, der Ex-Fußballer Hans Sarpei und Model Sophia Thomalla. Für Schulz sprachen sich Comedian Ingo Appelt, Moderator Claas Heufer-Umlauf, Schlagersänger Roland Kaiser sowie Schauspielerin Iris Berben aus.

Was wichtig wird Die Termindichte aller Spitzenkandidaten nimmt in den letzten zwei Wochen vor der Wahl zu. Auch die Fernsehauftritte werden nicht weniger. Für Merkel geht es am Montag in Lübeck in die ARD-„Wahlarena“, wo sie Fragen von 150 Bürgern beantworten soll. Schulz folgt eine Woche später. Am Dienstag verlangt das ZDF vom Herausforderer „Klartext, Herr Schulz“. Einen Tag später tritt Merkel ebenfalls in dem Format auf.