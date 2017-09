Nach Merkel gegen Schulz : TV-Duell der kleinen Parteien: Wie positionieren sich Linke, Grüne, FDP und AfD?

vergrößern 1 von 1 Foto: dpa 1 von 1

Einen Tag nach dem TV-Duell zwischen Bundeskanzlerin Angela Merkel und SPD-Herausforderer Martin Schulz treffen am Montagabend in der ARD (20.15 Uhr) die Oppositionsparteien und die CSU zum Duell an. Unter der Leitung von Sonja Mikich (WDR) und Christian Nitsche (BR) diskutieren die Spitzenkandidaten Sahra Wagenknecht (Linke), Cem Özdemir (Grüne), Joachim Herrmann (CSU), Christian Lindner (FDP) und Alice Weidel (AfD) über ihre Politikvorstellungen für die nächste Legislaturperiode. Im TV-Dreikampf (ZDF ab 19.20 Uhr) treffen zuvor Dietmar Bartsch (Linke), Katrin Göring-Eckardt (Grüne) und Alexander Dobrindt (CSU) zu einem Duell aufeinander.

Wie positionieren sich die Parteien, denen gute Chancen zum Einzug in den Bundestag vorhergesagt werden? Linke, Grüne, AfD und FDP liegen in den Umfragen nahe beieinander. Dabei vertreten zwei Frauen die politischen Extreme. Gemischt mit Christian Lindner und Cem Özdemir verspricht der Wahlkampfauftritt im Fersnehen am Montagabend mehr Feuer, als das Duell zwischen Merkel und Schulz.

Die Spitzenpolitiker der Opposition kritisierten den Auftritt der beiden Spitzenkandidaten der CDU und SPD. Cem Özdemir sagte:

#tvduell zeigt: Platz 3 entscheidet über Charakter & Zukunft unseres Landes. GroKo=Stillstand, SchwarzGelb=Vergangenheit, Grün=Zukunft — Cem Özdemir (@cem_oezdemir) 3. September 2017

Sahra Wagenknecht war froh, dass sich Schulz und Merkel nicht umarmt haben.

Harmonie statt Duell: Nach 95 min. großkoalitionärer Einigkeit war man schon froh, dass sie sich nicht umarmt haben. #tvduell #btw17 — Sahra Wagenknecht (@SWagenknecht) 3. September 2017

Christian Lindner fühlte sich gelangweilt wie selten und kritisierte, dass entscheidende Themen fehlten.

Die Medien interpretieren irgendeine Spannung in das #TVDuell. Ich finde, es hat sich angefühlt wie die Wartezeit beim Einwohnermeldeamt. CL — Christian Lindner (@c_lindner) 3. September 2017 Wieso gab es beim #TVDuell NICHTS zu Bildung, Digitalisierung, Euro, Energie, Klima, Innovation, Bürokratie? CL — Christian Lindner (@c_lindner) 3. September 2017

Alice Weidel sprach auf Facebook von einem TV-Duell, das eigentlich keines war. Sie kritisierte, dass Merkel sich für Flüchtlings-Kontingente aussprach.

Im ZDF wird es auch am Dienstag noch einmal politisch. Marietta Slomka fragt ab 20.15 Uhr live aus der Berliner Fernsehwerft Vertreter von sieben Parteien „Wie geht’s Deutschland?“. Mit dabei: Ursula von der Leyen (CDU), Heiko Maas (SPD), Andreas Scheuer (CSU), Katja Kipping (Die Linke), Jürgen Trittin (Die Grünen), Katja Suding (FDP) und Alice Weidel (AfD). Slomka möchte in ihrer Talkrunde, eine Antwort auf die Frage finden: Was beschäftigt die Bürger wirklich? Dafür soll Reporter Marcus Niehaves dorthin gehen, wo die Menschen leben. Er macht sich ein Bild vor Ort, fragt nach Befindlichkeiten, Sorgen und Zweifeln. Im Studio werden die Spitzenpolitiker anschließend mit den Aufnahmen konfrontiert.

von Gerrit Hencke

erstellt am 04.Sep.2017 | 16:10 Uhr