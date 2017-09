Angela Merkel gegen Martin Schulz : „Schönen Abend“ – Die Chronologie des TV-Duells

vergrößern 1 von 1 Foto: Sven Hoppe 1 von 1

Berlin | 97 Minuten dauerte das TV-Duell zwischen Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und Herausforderer Martin Schulz (SPD). Was herausstach:

20.15 Uhr: Die erste Frage geht an Schulz. „Woher kommt es, dass Ihnen so viele Bürger das Vertrauen nicht schenken wollen?“ Der Kandidat verweist auf das Umfragehoch kurz nach seiner Nominierung, hofft jetzt aber auf die Unentschiedenen. Sie will er überzeugen.

20.24 Uhr: Im September 2015 habe sie alles richtig gemacht, sagt die Kanzlerin. Damals ließ sie Flüchtlinge aus Ungarn nach Deutschland kommen. „Ich halte das für richtig in dieser Nacht.“

20.36 Uhr: „Jenseits von richtig oder falsch gibt es einen Ort. Dort treffen wir uns.“ Der SPD-Kandidat wird poetisch und zitiert bei Duell-Thema Islam einen persischen Gelehrten.

20.41 Uhr: Schulz geht in Sachen Türkei auf Angriff: „Wenn ich Kanzler werde, werde ich (...) die Beitrittsverhandlungen der Türkei mit der Europäischen Union abbrechen.“

20.42 Uhr: Wie haben sie es mit der Religion? Auf die Frage, ob beide am Sonntag in der Kirche waren, verneint Merkel zuerst. Schulz sagt, er habe das Grab des Publizisten Frank Schirrmacher besucht. Die Kanzlerin zieht nach: „Ich war gestern in einer Kirche, weil mein Vater seinen Todestag hatte.“

21 Uhr: Die Kanzlerin scheint beim Abbruch der Beitrittsverhandlungen mit der Türkei zurückhaltender als ihr Herausforderer zu sein: Sie will es in Entscheidungen der EU einbetten - „ob wir zu einer gemeinsamen Position kommen können und diese Beitrittsverhandlungen auch beenden können“.

21.18 Uhr: „À la bonne heure!“ Merkel hätte erstmals an diesem Abend eine klare Position, sagt Schulz. Die Kanzlerin lächelt. Sie hatte im Duell zuvor der Rente mit 70 „ein ganz klares Nein“ gegeben.

21.21 Uhr: Schulz bringt erneut hervor, dass mit ihm als Kanzler eine Pkw-Maut nicht kommen werde. Hier haben die Kontrahenten verschiedene Standpunkte. Der SPD-Chef und Merkel streiten darüber, wie eigentlich genau die Abstimmung über die Maut im Bundesrat zustande kam.

21.36 Uhr: Die Schnellfragerunde startet. Schulz hält sich bei Homo-Ehe, Fußball-WM in Katar und doppelter Staatsbürgerschaft an die Aufforderung nach kurzen Ja/Nein-Antworten, gibt beim Thema Rosneft und Ex-Kanzler Gerhard Schröder dann aber doch eine ausführlichere Erklärung ab.

Dokumentation der Schnellfragerunde In einer Schnellfragerunde wollten die Moderatoren des TV-Duells dann noch kurze Antworten von Angela Merkel und Martin Schulz bekommen. Die Ehe ist für mich immer erst eine Verbindung von Mann und Frau - ja oder nein? Schulz: „Nein.“ Merkel: „Die Ehe ist jetzt für gleichgeschlechtliche Paare eingeführt. Im Grundgesetz ist sie so definiert, nach meiner Auffassung, dass es die Verbindung von Mann und Frau ist. Ich glaube, die Entscheidung, die wir getroffen haben im Deutschen Bundestag, ist eine befriedende Entscheidung.“ Finden Sie gut, dass die Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar stattfindet - ja oder nein? Merkel: „Nicht so besonders gut, nein.“ Schulz: „Nein.“ War die Einführung der doppelten Staatsbürgerschaft ein Fehler? Schulz: „Nein.“ Merkel: „Wir haben keine generelle doppelte Staatsbürgerschaft, und dabei bleiben wir auch.“ Soll das Wahlrecht ab 16 künftig auch für Bundestagswahlen gelten? Merkel: „Nein.“ Schulz: „Ja. Ich antworte immer so kurz, sie macht immer noch drei Sätze hinten dran.“ Dass der Ex-Bundeskanzler Gerhard Schröder (SPD) beim russischen Staatskonzern Rosneft angeheuert hat, finde ich gut oder schlecht. Schulz: „Schlecht.“ Merkel: „Schlecht. Es ist ein gelistetes Unternehmen. Er untergräbt die Sanktionen, die die Europäische Union erhoben hat. Das ist ein sehr trauriger Zustand.“ Schulz: „Naja. (...) Gerhard Schröder hat sich um dieses Land große Verdienste erworben. Er hat die Bundesrepublik Deutschland aus dem schmutzigen Irakkrieg herausgehalten. Damit bleibt er ein Kanzler, der ein Ruhmesblatt in der Geschichte unseres Landes beschrieben hat. Aber ich habe ihm klipp und klar gesagt, dass ehemalige Bundeskanzler oder ehemalige Bundespräsidenten wie Herr (Christian) Wulff, der jetzt für einen türkischen Unternehmer arbeitet, so gut ausgestattet sind, dass sie meinetwegen Honorare für Memoiren einnehmen sollten, aber sich nicht irgendwelchen Wirtschaftsunternehmen anvertrauen sollten. Deshalb bin ich der Meinung, dass Gerhard Schröder das nicht tun sollte. (...) Es geht auch bei dieser Bundestagswahl um die Zukunft der Bundesrepublik Deutschland, nicht um die Zukunft von Gerhard Schröder.“ Herr Schulz, schließen Sie aus, in der kommenden Legislatur als Juniorpartner wieder in eine große Koalition mit der CDU zu gehen? Schulz: „Ich strebe die Kanzlerschaft der Bundesrepublik Deutschland an. Ich werde bis zum 24. September versuchen, die Mehrheit dafür zu erwerben. (...)“

21.47 Uhr: Schulz wird zum Fragensteller: Wer wohl das deutsche Flächenland mit der höchsten Kriminalitätsrate sei, will er von Merkel wissen. Und er antwortet auch gleich selbst: Sachsen-Anhalt.

21.49 Uhr: Was alles in sechzig Sekunden passiert? Schulz zählt in seinen letzten Sätzen etwa auf, was eine Krankenschwester oder ein Manager in einer Minute verdienen. Auch: was in dieser Zeit ein Tweet auslösen kann. Sein Schlusswort passt allerdings nicht in sechzig Sekunden - er überzieht.

21.50 Uhr: Die Kanzlerin wendet sich danach direkt an die Zuschauer. Ihr Thema: der digitale Umbruch. Sie wirbt um beide Stimmen für ihre CDU. Sie schließt ab mit: „Schönen Abend.“

von dpa

erstellt am 04.Sep.2017 | 10:12 Uhr