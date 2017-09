Nach der Bundestagswahl : Neue Bundesregierung muss handeln: Europa und Flüchtlinge warten auf Antworten

Das überschuldete Griechenland hätte von Rot-Rot-Grün in Deutschland womöglich mehr zu erwarten - SPD und Grüne sind für Schuldenerleicherungen und Investitionen. Die Linke fordert einen Schuldenschnitt ohne Austritt aus der Währungsunion. Da es aber nach einer weiteren Regierung unter Kanzlerin Angela Merkel (CDU) aussieht, setzen die Griechen nach der Wahl nun eher auf weitere Schuldenerleichterungen und Geld für die Versorgung der rund 62.000 Flüchtlinge, die in Griechenland festsitzen, nachdem ihnen der Weg in andere EU-Staaten versperrt wurde. Nur eine Sorge hat die griechische Regierung: Eine Regierungsbeteiligung der FDP. Denn Spitzenkandidat Christian Lindner will, dass Griechenland die Währungsunion verlässt.

Italien hat eine Staatsschuld von 132 Prozent des Bruttoinlandsprodukts und liegt damit hinter Griechenland auf dem zweiten Platz in der Euro-Zone. Rom wird von einigen Beobachtern unterstellt, es habe die Flüchtlinge als Druckmittel benutzt, etwa um eine lockere Schuldenpolitik durchzusetzen oder um die Erlaubnis zur Rettung maroder Banken zu erhalten. Italienische Drohungen, das Dublin-Abkommen auszuhebeln, indem es Schutzsuchende nach Norden durchwinkt, haben die Österreicher inzwischen mit der Drohung gekontert, den Brenner-Pass dicht zu machen. Dass Italien mehr europäische Solidarität fordert, ist verständlich. Von den rund 125.000 Geflüchteten, die in den ersten acht Monaten dieses Jahres über das Mittelmeer kamen, landeten etwa 100.000 in Italien.