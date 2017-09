DeineWahl 2017 : Livestream: Youtuber interviewen Kanzlerkandidat Martin Schulz

vergrößern 1 von 1 Foto: Sven Hoppe 1 von 1

Knapp drei Wochen nach Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) stellt sich an diesem Dienstag um 12 Uhr auch ihr Herausforderer Martin Schulz den Fragen von vier YouTubern. Während „MrWissen2go“ und „ItsColeslaw“ bereits beim Merkel-Interview dabei waren, kommen Nihan und „MarcelScorpion“ neu in die Runde dazu. Hier können Sie das Interview live verfolgen.

Diese vier Youtuber interviewen Martin Schulz

Nihan Sen

Nihan Sen hat mehr als 780.000 Abonnenten bei YouTube, ihr Schwerpunkt liegt auf Beauty und Entertainment. Auf der Plattform präsentiert sie sich selbst, ihren Ehemann Tayfun und mehr oder wenig spektakuläre Szenen aus dem Alltag. So geht es in den Videos mal um die Hochzeit der beiden, mal ums Haarefärben oder mal ums „Türkisch kochen mit meinen Omis". „Genießt das Leben... Alles andere ist unwichtig!", lautet das Motto der 26-Jährigen, die sich selbst als #Glücksmensch bezeichnet. Das Interview mit Schulz sei eine große Chance, sagt sie. Und: „Politik ist jetzt nicht unbedingt ein großes Hobby von mir, aber das heißt nicht, dass ich mich nicht dafür interessiere."

„MarcelScorpion“

„MarcelScorpion“ alias Marcel Althaus wuchs in Hameln auf und begann vor fünf Jahren als 18-Jähriger mit YouTube. „Ich hatte immer diesen Traum: Irgendwann willst du auch mal diesen Sprung schaffen", erklärt er. Inzwischen ist Althaus tatsächlich einer der YouTuber, die es geschafft haben: Auf seinen drei Kanälen folgen ihm zusammengerechnet mehr als zwei Millionen Abonnenten. In den Clips geht es um Spiele, Lifestyle und Entertainment - aber auch um Trash-Inhalte wie Sex-Fragen an die Freundin. „Humor und Sarkasmus stehen hinter meinen Videos", sagt er. Althaus ist auch Autor des Buchs „Try Hard!: Generation YouTube - Warum dein Glück kein Zufall ist“.

„MrWissen2Go“

Der Journalist und Moderator Mirko Drotschmann ist aus der Kindernachrichtensendung „logo!“ oder dem Geschichtsmagazin „MDR Zeitreise“ bekannt. Auf seinem YouTube-Kanal beschäftigt er sich als „MrWissen2Go“ mit politischen und gesellschaftlichen Themen, die er sozusagen als Nachhilfeunterricht für Schüler aufarbeitet. Seinen 513.000 Abonnenten bietet er Videos wie „Ist unsere Demokratie am Ende? Faktencheck“ und stellt Politiker und Parteien vor. Drotschmann war außerdem der Initiator der Aktion #YouGeHa (Youtuber gegen Hass), bei der 2015 Videos von YouTubern gesammelt wurden, die sich unter anderem gegen Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und Homophobie positionieren.

„ItsColeslaw“

Hinter „ItsColeslaw“ versteckt sich die Studentin der Politikwissenschaften Lisa Sophie. Die Videomacherin und Journalistin hat 241.000 YouTube-Abonnenten und widmet sich auf ihrem Kanal nach eigenen Angaben beispielsweise „peinlichen Situationen oder witzigen Alltagsgeschichten“. Sie möchte aber auch Tabuthemen ansprechen und außerdem produzierte sie im April mit Unterstützung der „FAZ“ ein Video mit dem Titel „Wen soll ich bloß wählen?“.

von shz.de und dpa

erstellt am 05.Sep.2017 | 11:44 Uhr