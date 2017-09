18. Bundestag : Ehe für alle, Pkw-Maut und Mindestlohn: Diese Gesetze bleiben in Erinnerung

von Mira Nagar

erstellt am 05.Sep.2017 | 20:13 Uhr

Genau 555 Gesetzesbeschlüsse hat der Bundestag in der vergangenen Legislaturperiode verabschiedet. Die Schnapszahl mag einige zum Feiern animieren, andere sind sicher weniger erfreut mit dem Arbeitsergebnis der Berliner Politiker. Immerhin hat die Regierung 488 Beschlüsse mit ihrer recht deutlichen Mehrheit durchbringen können. Die Opposition war in ihrer verschwindend geringen Schlagkraft entsprechend schwachbrüstig. Weder die 51 eingebrachten Initiativen der Grünen, noch die 29 der Linken und nicht einmal die fünf von der Gesamtopposition vorgelegten Ideen waren erfolgreich. Sowohl die „Abschaffung der sachgrundlosen Befristung von Arbeitsverträgen“ (Linke) wurde mehrheitlich abgelehnt als auch das Bestreben der Grünen, die Neuzulassung von Glyphosat zu verhindern. Die Seite abgeordnetenwatch.de hat die Abstimmungen und ihre Ergebnisse gebündelt aufgelistet.

Einige Entscheidungen, die langfristig in Erinnerung bleiben werden.

Ehe für alle

Das Gesetz, das wohl den meisten am ehesten im Gedächtnis bleiben wird, ein grundgrünes Gesetz. Wir erinnern uns an Volker Beck im Konfetti-Regen. Und wenn seine Partei noch so sehr abgewatscht werden sollte bei der kommenden Wahl: Die Ehe für alle ist da und bleibt. Das Gesetz wurde vor der Sommerpause kurzfristig auf die Agenda gehievt, nachdem Angela Merkel in einem Interview andeutete, dass sie den Fraktionszwang ihrer Partei bei der Abstimmung aufheben wolle. Somit bröckelte die jahrelange Blockade des Gesetzes durch die CDU/CSU. Die Ehe für alle passierte mit 393 zu 226 Stimmen den Bundestag.

Ehe für alle (30.6.2017) Partei Ja Nein Nicht abgestimmt/Enthalten CDU 68 179 6 CSU 7 46 3 SPD 192 - 1 Grüne 63 - - Linke 63 - 1 Fraktionslos* - 1 -

(*Bevor jemand zwei Minuten mit Google verschwendet: Erika Steinbach ist im Januar aus der CDU ausgetreten.)

Infrastrukturgesellschaft Verkehr GmbH

Die Abstimmung von Anfang Juni 2017 klingt zunächst langweilig. Die zukünftigen Finanzbeziehungen zwischen Bund und Ländern ab 2020 mussten neu geregelt werden. Mit 455 zu 146 Stimmen passierte das Gesetz den Bundestag. Doch was in dem Paket von Neuerungen steckte, schreckte Kritiker auf: Der Bund will ab 2020 eine Infrastrukturgesellschaft Verkehr GmbH gründen, die zukünftig für die Autobahnen verantwortlich sein wird. Eine Privatisierung der Autobahnen also? Laut dem Internetportal Lobbypedia.de hatten sich die Versicherungskonzerne Allianz und Ergo sich schon früh für Investitionen in deutsche Autobahnen ausgesprochen und erhofften sich dabei eine hohe Rendite. Der Teufel steckt hier im Detail: Diese GmbH soll der Bundesrepublik unveräußerlich gehören und Streckennetze sollen auch nicht privatisiert werden. Strecken bis 100 Kilometer können aber in Öffentlich-Private Partnerschaften (ÖPP) ausgelagert werden.

ÖPP-Modelle sind bei Experten stark umstritten. Berühmtestes Beispiel in die Elbphilharmonie mit Kostenexplosion und Verzögerungen. Im Verkehr gibt es beispielsweise schon beim Lübecker Herrentunnel oder dem Rostocker Warnowtunnel. Beide Tunnel sind für Autofahrer kostenpflichtig. Auch die Lkw-Maut wurde über ein ÖPP-Modell mit Daimler, Telekom und cofiroute umgesetzt. Derzeit zofft sich der Bund mit Toll Collect um einen Schadenersatz, weil durch die Verzögerung beim Bau mehrere Milliarden Euro durch die Lappen gingen. Auch das Verfahren kostet inzwischen Millionen.

Infrastrukturgesellschaft (1.6.2017) Partei Ja Nein Nicht abgestimmt/Enthalten CDU 247 1 5 CSU 55 1 - SPD 152 32 9 Grüne - 59 4 Linke - 53 11 Fraktionslos 1 - -

Nein-heißt-Nein-Gesetz

Sommer 2016. Deutschland diskutiert kontrovers über die Übergriffe am Kölner Hauptbahnhof in der Silvesternacht - und über den Fall Gina Lisa Lohfink. Auf der einen Seite massenhafte sexuelle Übergriffe aus Gruppen heraus. Auf der anderen Seite gefilmter Sex, nach ihren Angaben gegen den Willen des Models - aber offenbar ohne erkennbare Gegenwehr. Beide Fälle finden sich wieder in der Reform des Sexualstraftrechts, das der Bundestag im Juli ohne Gegenstimmen verabschiedete. Beide Aspekte sollen die sexuelle Selbstbestimmung stärken. Nunmehr ist es strafbar, Sex gegen den erkennbaren Willen des Opfers zu erzwingen, dazu reicht ein deutliches „Nein“. Es gibt den eigenständigen Straftatbestand des Grapschens und es können Übergriffe, die aus einer Gruppe heraus begangen werden, für alle Beteiligten strafbar werden, selbst wenn eine Zurechnung konkreter Taten auf einzelne Personen nicht möglich ist.

Nein heißt Nein (7.7.2016) Partei Ja Nein Nicht abgestimmt/Enthalten CDU 241 - 11 CSU 51 - 5 SPD 173 - 8 Grüne 61 - 2 Linke 59 - 5 Fraktionslos 1 - -

Verbot von „unkonventionellem Fracking“

Wer in Nordfriesland unterwegs ist, muss sich nicht groß fragen, ob Fracking beim Volk gut ankommt oder nicht. Die Methode, Gas aus der Tiefe mithilfe von Chemikalien zu gewinnen, hat viele Gegner. Bis dato gab es aber kein Gesetz gegen das sogenannte unkonventionelle Fracking. Durch den Beschluss vom Juni 2016 wird die kommerzielle Förderung bis auf weiteres verboten. Möglich sind allerdings bis zu vier Probebohrungen zu wissenschaftlichen Zwecken, für die die Zustimmung der betroffenen Bundesländer erforderlich ist. Mit 435 zu 109 Stimmen passiert das Gesetz den Bundestag. Warum ausgerechnet die Grünen gegen das Gesetz stimmen? Für die Partei sei das Gesetz eine „Mogelpackung“ - eben weil es Probebohrungen erlaubt.

Fracking-Verbot (24.6.2016) Partei Ja Nein Nicht abgestimmt/Enthalten CDU 219 1 33 CSU 40 - 16 SPD 176 - 17 Grüne - 58 5 Linke - 50 14 Fraktionslos - - 1

Mehr „sichere Herkunftsstaaten“

Die Regierung möchte Menschen schneller und leichter abschieben und hat daher die Maghreb-Staaten Algerien, Tunesien und Marokko zu „sicheren Herkunftsstaaten“ erklärt. Dort würden weder Folter noch willkürliche Gewalt vorkommen. Die Opposition und Pro Asyl sehen das anders.

Maghreb-Staaten gelten als sicher (24.6.2016) Partei Ja Nein Nicht abgestimmt/Enthalten CDU 230 - 23 CSU 48 - 8 SPD 146 22 25 Grüne - 62 1 Linke - 61 3 Fraktionslos - - 1

Verbot von geschäftsmäßiger Sterbehilfe

Bislang arbeiteten Sterbehilfevereine in einer rechtliche Grauzone. Nach Bundestagsbeschluss ist es aber nunmehr verboten, geschäftsmäßig Sterbehilfe zu leisten. Das umfasst alle Fälle, in denen sie wiederholt, organisiert und gewinnorientiert erfolgt. Ohne Fraktionszwang stimmten 370 Abgeordnete für und 232 gegen das Verbot. Die Meinungen im Parlament gehen weit auseinander. Aus den Reihen der Union wurde ein generelles Verbot der Beihilfe, also auch für Angehörige gefordert. Aus den Reihen der Grünen und der Linken hingegen kamen Argumente für eine Straffreiheit der Beihilfe zum Suizid auch für Sterbevereine, sofern sie nicht gewerbsmäßig agieren.

Sterbehilfe-Verbot (6.11.2015) Partei Ja Nein Nicht abgestimmt/Enthalten CDU 209 35 9 CSU 52 4 - SPD 77 108 8 Grüne 19 41 3 Linke 12 44 8 Fraktionslos 1 - -

Vorratsdatenspeicherung

#VDS lehne ich entschieden ab - verstößt gg Recht auf Privatheit u Datenschutz. Kein deutsches Gesetz u keine EU-RL! http://t.co/TOnbqi2vST — Heiko Maas (@HeikoMaas) 15. Dezember 2014

Klare Regeln für #Höchstspeicherfrist: Enge Grenzen, Kurze Fristen. Auf einen Blick: pic.twitter.com/KtVQwsozwg — Heiko Maas (@HeikoMaas) 16. April 2015

Eben noch ein Verstoß gegen das Recht auf Privatheit, kurze Zeit später ein taufrisches Gesetz aus dem Bundestag. Die Vorratsdatenspeicherung wurde Ende 2015 verabschiedet und verpflichtet Telekommunikationsunternehmen zur zeitweisen Speicherung einer Reihe von Nutzerdaten. Das soll nach Ansicht der Regierung der Sicherheit dienen.

Standortdaten der Teilnehmer aller Mobiltelefonate bei Beginn des Telefonats 4 Wochen Standortdaten bei Beginn einer mobilen Internetnutzung 4 Wochen Rufnummern, Zeit und Dauer aller Telefonate 10 Wochen Rufnummern, Sende- und Empfangszeit aller SMS 10 Wochen IP-Adressen aller Internetnutzer sowie Zeit und Dauer der Internetnutzung 10 Wochen

Inhalte sollen nicht gespeichert werden. Doch das hat einen Haken: Aus technischen Gründen können bei SMS die Inhaltsdaten nicht von den Verbindungsdaten getrennt werden. Das Gesetz hat aber nicht nur deshalb zahlreiche Kritiker. Sie bemängeln, dass mit einer anlasslosen Datenspeicherung die Unschuldsvermutung abgeschafft werde.

Vorratsdatenspeicherung (16.10.2015) Partei Ja Nein Nicht abgestimmt/Enthalten CDU 229 - 24 CSU 46 - 10 SPD 129 43 21 Grüne - 53 10 Linke - 52 12 Fraktionslos - - 1

Asylpaket I

Der sprichwörtlich gewordene Satz „Wir schaffen das“ fiel im August 2015 - Angela Merkel sagte ihn auf einer Pressekonferenz, nachdem im Sommer 2015 zahlreiche Flüchtlinge nach Deutschland kamen. Ende Oktober hievte die Bundesregierung eine Verschärfung des Asylpakets auf die Tagesordnung und erklärte damit unter anderem die Balkan-Länder Albanien, das Kosovo und Montenegro zu „sicheren Herkunftsstaaten“.

Asylpaket (15.10.2015) Partei Ja Nein Nicht abgestimmt/Enthalten CDU 247 - 6 CSU 53 - 3 SPD 173 1 19 Grüne 1 10 52 Linke - 57 7 Fraktionslos 1 - -

Pkw-Maut

Das Prestige-Projekt der CSU wird im Frühjahr 2015 in ein Gesetz gegossen. Sehr zum Unmut vieler Wähler, denn Kanzlerin Merkel hatte die Maut im Wahlkampf zunächst kategorisch ausgeschlossen. Nach zähem Gerangel - denn Österreich klagte - stimmte der Bundestag mit den Stimmen von CDU/CSU und SPD für die Einführung der Maut. Als Kosten werden einmalig 335 Millionen Euro für die Einrichtung und rund 164 Millionen jährlich für den Betrieb angegeben. Kritiker befürchten, dass die Einnahmen die Kosten nicht decken werden.

Pkw-Maut (27.3.2015) Partei Ja Nein Nicht abgestimmt/Enthalten CDU 230 - 24 CSU 51 - 5 SPD 152 11 30 Grüne - 58 5 Linke - 58 5 Fraktionslos 1 - -

Mindestlohn

Nur fünf Gegenstimmen erhielt der flächendeckende Mindestlohn. Im Juli 2014 passierte ein Gesetz den Bundestag, das Arbeitnehmern 8,50 Euro brutto pro Stunde zusichert. Damit sollen Arbeiter vor Dumpinglöhnen geschützt werden. Hier sind SPD, Union und die Grünen einer Meinung. Nur die Linke hat sich enthalten: Sie fordert 10 Euro Mindestlohn.

Mindestlohn (3.7.2014) Partei Ja Nein Nicht abgestimmt/Enthalten CDU 231 5 - CSU 53 - 3 SPD 188 - 5 Grüne 61 - 2 Linke - - 64 Fraktionslos 1 - -

Rentenpaket

Das Rentenpaket ist eine der teuersten Entscheidungen des Bundestages. Die Mütterrente wird ausgeweitet und die neue Rente ab 63 sichert eine abschlagsfreie Rente für langjährige Beitragszahler. Kritiker befürchten durch die Mehrkosten höhere Beitragssätze für die jüngeren Generationen.

Rentenpaket (23.5.2014) Partei Ja Nein Nicht abgestimmt/Enthalten CDU 229 8 16 CSU 52 1 3 SPD 178 - 15 Grüne - 55 8 Linke - - 64 Fraktionslos - - 1