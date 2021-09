Ungenehmigte TV-Bilder : Wahlabend: ARD und ZDF prüfen juristische Schritte gegen „Bild“-TV

Am Wahlabend zeigt "Bild TV" Inhalte der Öffentlich-Rechtlichen. Diese wollen deswegen rechtliche Ansprüche prüfen. Bild TV hält dagegen: Man habe mit klarer Quelle live zitiert.

Frankfurt a.M. | ARD und ZDF zufolge hat Bild TV am Wahlabend Inhalte der öffentlich-rechtlichen Sender ohne deren Genehmigung genutzt. Man habe keine Vereinbarung mit "Bild"-TV über eine Nutzung der Inhalte der ARD, teilte ein Sprecher der ARD-Programmdirektion am Montag in München auf Anfrage dem Evangelischen Pressedienst (epd) mit. Auch das ZDF bestätigte dem epd,...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.