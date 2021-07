Bundestagswahl 2021 : Der Wahl-O-Mat: Welcher Partei soll ich meine Stimme geben?

Bundestagswahl 2021: Der Wahl-O-Mat zeigt Ihnen, welche Partei zu Ihren politischen Meinungen passen könnte. Probieren Sie es aus.

12. Juli 2021, 10:30 Uhr

Berlin | Die kommende Bundestagswahl findet am 26. September statt. Wer sich noch nicht sicher ist, welche Partei er wählen will, der kann sich über den Wahl-O-Mat informieren.

Wie funktioniert der Wahl-O-Mat zur Bundestagswahl 2021?

Laut der Bundeszentrale für politische Bildung (bpb) wurde der Wahl-O-Mat vor Wahlen bereits 85 Millionen mal genutzt. Die grundlegende Funktion des Wahl-O-Mat 2021 für die Bundestagswahl 2021 ist schnell erklärt: Der Wahl-O-Mat ist ein Frage-und-Antwort-Tool, das ermittelt, welche Partei der eigenen politischen Meinung am nächsten steht. Dazu wird der Nutzer nacheinander mit mehreren Thesen zu aktuellen Wahlkampfthemen der Bundestagswahl 2021 konfrontiert. Abstimmen können die Nutzer des Wahl-O-Mat jeweils mit "stimme zu", "stimme nicht zu", "neutral" oder "These überspringen".

Wahl-O-Mat 2021: Thesen doppelt bewerten lassen

Im Anschluss kann der Nutzer zusätzlich auswählen, welche Themen der Bundestagswahl 2021 ihm besonders wichtig sind und diese mit einem Stern markieren. Diese werden bei der Auswertung durch den Wahl-O-Mat 2021 zur Bundestagswahl doppelt gewertet. Außerdem kann der Nutzer bestimmen, mit welchen zur Bundestagswahl 2021 zugelassenen Parteien der Wahl-O-Mat das Ergebnis vergleichen soll. Der Wahl-O-Mat zur Bundestagswahl ermittelt, mit welcher der ausgewählten Parteien sich die Meinung des Nutzers am ehesten deckt. Das Ergebnis wird per Prozentzahl angezeigt.

Wahl-O-Mat 2021: Welche Partei soll ich wählen bei der Bundestagswahl 2021?

Das Ergebnis des Wahl-O-Mat zur Bundestagswahl 2021 bedeutet nicht zwangsläufig, dass der Nutzer diese Partei auch wählen sollte. Um dies genauer zu klären, können die Parteien zu jeder These, die im Wahl-O-Mat 2021 aufgeführt wird, eine Stellungnahme abgeben und die eigene Position erläutern. Weiterführende Informationen zu jedem Thema erhalten die Nutzer zusätzlich auf der Internetseite der Bundeszentrale für politische Bildung (bdb). Jede Frage ist mit einem entsprechenden Link versehen. So kann der Nutzer des Wahl-O-Mat herausfinden, welche Partei am besten zu ihm passt.

Fakten zum Wahl-O-Mat 2021

Nach Abschluss der Befragung erhalten zufällig ausgewählte Nutzer die Möglichkeit zur Teilnahme an einer Umfrage, um den Wahl-O-Mat 2021 zu optimieren. Ausgewertete Umfragen aus vergangenen Wahlen ergaben folgende Statistik für den Wahl-O-Mat:

Die Mehrheit der Wahl-O-Mat-Nutzerinnen und -Nutzer ist männlich, Frauen sind nur für 25 bis 45 Prozent der Nutzungen verantwortlich.

Ein Drittel der Wahl-O-Mat-Nutzer ist unter 30 Jahren alt.

Ein Viertel der Wahl-O-Mat-Nutzer ist 50 Jahre oder älter.

Von Hundert Wahl-O-Mat-Nutzern geben zwischen 10 und 20 Nutzer an, nicht politisch interessiert zu sein.

Drei Viertel aller Wahl-O-Mat-Nutzer besitzen einen Universitäts-/Hochschulabschluss, Abitur oder die Fachhochschulreife

Zwischen fünf und 15 Prozent der Wahl-O-Mat-Nutzer sind Mitglied einer politischen Partei.

Bundestagswahl 2021: Geschichte des Wahl-O-Mat

Ursprünglich kommt der Wahl-O-Mat aus den Niederlanden. Der „StemWijzer“ von „ProDemos - Huis voor democratie en rechtsstaat“ erschien zuerst als Papierversion bereits 1989. Seit 1998 ist er auch online verfügbar und Teil jeder Wahl in den Niederlanden. Vom „StemWijzer“ hat die Bundeszentrale für politische Bildung (bpb) zur Bundestagswahl 2002 die Lizenz erworben, das Tool auch bei deutschen Wahlen einzusetzen. Erstmals wurde der Wahl-O-Mat zur Bundestagswahl 2002 eingesetzt. 27 Thesen konnten von den Usern beantwortet werden. Im Wahl-O-Mat waren nur die Parteien vertreten, die bereits im Parlament vertreten waren oder in aktuellen Wahlumfragen mehr als drei Prozent der Befragten von sich überzeugen konnten. Schon der erste Wahl-O-Mat wurde 3,6 Millionen Mal genutzt.

Ein Jahr danach wurde der Wahl-O-Mat zur Landtagswahl in Bayern im September 2003 auch auf Landesebene eingesetzt. Dem folgten Versionen zu den Wahlen zum Europäischen Parlament, im Saarland und in Sachsen (2004), zu den Wahlen in Schleswig-Holstein, Nordrhein-Westfalen und dem Bundestag (2005), in Sachsen-Anhalt, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und Berlin (2006), in Bremen (2007) sowie in Niedersachsen und Hamburg (2008).

Zu der Wahl zum Europäischen Parlament 2009 erweiterte der Wahl-O-Mat sein Angebot. Erstmals konnten sich alle Parteien, die mit einer Liste zur Wahl zugelassen wurden, am Wahl-O-Mat beteiligen: 29 der insgesamt 32 zur Wahl zugelassenen Parteien machten davon Gebrauch, wie die Organisatoren des Wahl-O-Mat 2017 auf ihrer Homepage berichten.

Auch zur Bundestagswahl im September 2009 waren 24 Parteien im Wahl-O-Mat vertreten. In den folgenden Jahren wurde der Wahl-O-Mat zu mehreren Wahlen in den Ländern eingesetzt: in Nordrhein-Westfalen (2010), Hamburg, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Bremen und Berlin (2011), im Saarland, in Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen (2012) und Niedersachsen und Bayern (2013).

Der Wahl-O-Mat als App für iOS und Android

Seit der Bürgerschaftswahl in Bremen 2011 steht der Wahl-O-Mat auch als App für iPhones zur Verfügung, seit der Wahl in Berlin 2011 auch für Android-Smartphone und seit der Bundestagswahl 2013 auch für Smartphones mit Windows Phone.

Für die Bundestagswahl 2013 wurde der Wahl-O-Mat weiterentwickelt. 13,3 Millionen Nutzer nutzten den Wahl-O-Mat bis zum Wahltag im September 2013 und bescherten dem Wahl-O-Mat einen neuen Nutzerrekord. Den aktuellen Nutzungsrekord für Landtagswahlen hält die Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen 2017 mit 2,61 Millionen Nutzungen.

Bundestagswahl 2021: Forschung zum Wahl-O-Mat

Eine zufällige Auswahl der Wahl-O-Mat-Nutzer erhält nach dem Abschluss des Wahl-O-Mat die Möglichkeit, sich an einer Umfrage zu beteiligen. Die Umfrage wird von der Wahl-O-Mat-Forschung der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf unter Prof. Dr. Stefan Marschall erstellt und ausgewertet. Die Organisatoren des Wahl-O-Mat 2021 haben auf ihrer Homepage folgende Erkenntnisse über die Nutzer veröffentlich:

85 Prozent der Nutzer des Wahl-O-Mat besitzen schon vor der Nutzung eine klare Position für ihre Wahlentscheidung.

Die Hälfte der Nutzer möchte anhand der im Wahl-O-Mat ausgewählten Themen den eigenen Standpunkt in Bezug auf die Wahl überprüfen.

Zwischen einem und zwei von zehn Wahl-O-Mat-Nutzern sucht demnach eine Orientierung für die eigene Wahlentscheidung zur Wahl.

Etwa jeder Zehnte möchte mehr über die Positionen der Parteien, die bei der Wahl antreten, erfahren.

Weitere häufige Gründe, den Wahl-O-Mat zu nutzen, sind Neugierde, das Interesse an den Themen der Wahl oder die Suche nach einer Überraschung.

Bundestagswahl 2021: Wahl-O-Mat App

Das Wahltool der bpb gibt es nun auch als App für iPhone, Android und Windows Phone! Finden Sie heraus, welche Parteien Ihren Positionen am nächsten stehen: Mit welchen Parteien haben Sie die meisten Übereinstimmungen bei 38 wichtigen Wahlkampfthemen? Außerdem liefert die App mit dem Format "Wer steht zur Wahl" Kurz-Profile aller Parteien: Wer ist Landesvorsitzender? Wie viel Prozent der Stimmen hat die Partei bei der letzten Wahl geholt und für welche Inhalte steht sie?

Zum Download der iTunes-App



Zum Download der Android-App



Diese Parteien treten zur Bundestagswahl an:

CDU - Christlich Demokratische Union Deutschlands

SPD - Sozialdemokratische Partei Deutschlands

DIE LINKE - DIE LINKE

GRÜNE - BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

CSU - Christlich-Soziale Union in Bayern e.V.

FDP - Freie Demokratische Partei

AfD - Alternative für Deutschland

Die Partei - Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative

Freie Wähler

Tierschutzpartei - Partei Mensch Umwelt Tierschutz

NDP - Nationaldemokratische Partei Deutschlands

Piraten - Piratenpartei Deutschlands

ÖDP - Ökologisch-Demokratische Partei)

BGE - Bündnis Grundeinkommen

V-Partei3 - Partei für Veränderung, Vegetarier und Veganer

DM - Deutsche Mitte

DiB - Demokratie in Bewegung

BP - Bayernpartei

AD-D - Allianz Deutscher Demokraten

Tierschutzallianz - Allianz für Menschenrechte, Tier- und Naturschutz

MLDP - Marxistisch- Leninistische Partei Deutschlands

Gesundheitsforschung - Partei für Gesundheitsforschung

Menschliche Welt

DKP - Deutsche Kommunistische Partei

Die Grauen - Die Grauen – Für alle Generationen

AfDP - Antifaschistische Demokratische Partei

dieBasis - Basisdemokratische Partei Deutschland

III. Weg - Der III. Weg

Team Todenhöfer

Volt - Volt Deutschland

W20 - WiR2020

Die Wahlprogramme der Parteien zur Bundestagswahl 2021

Bis der Wahl-O-Mat 2021 online ist, können Sie sich schon hier über die Parteien zur Bundestagswahl 2021 informieren. Hier finden Sie alle Wahlprogramm der Parteien auf einen Blick. Der Wahl-O-Mat dazu wird Ende August oder Anfang September veröffentlicht.