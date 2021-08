Frontmann der Freien Wähler : Hubert Aiwanger hat ein klares Feindbild – und ein großes Ziel

Wer mit Markus Söder kann, der könne auch Bundespolitik. Wie Hubert Aiwanger von den Freien Wählern erst Bayern und jetzt ganz Deutschland aufmischen will.

Berlin | Am wenigsten kann er die Grünen leiden. Er will sich doch nicht vorschreiben lassen, wie man Kühe melkt oder erzählen lassen, dass der Wolf ein Vegetarier sei. Hubert Aiwanger sagt "Vegetorier" mit einem O in der Mitte. Wegen seines Dialekt aus dem niederbayerischen Rottenburg an der Laaber wird er in den sozialen Medien gern verspottet. "Innerdeutsch...

