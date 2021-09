Spott über Scholz und Laschet : „Langweiligster Deutscher“: New York Times lacht über Kanzerkandidaten

Die New York Times gehört zu den einflussreichsten Zeitungen der Welt. In einem Artikel beschreibt sie nun den deutschen Wahlkampf sowie die Spitzenkandidaten Olaf Scholz und Armin Laschet als alles andere als aufregend.

New York | Die "New York Times" (NYT) hat in einem Artikel den deutschen Wahlkampf als "langweilig" sowie als "Zitterpartie deutscher Art" bezeichnet. Der Bericht mit dem Titel "Es ist Wahlkampf-Zeit in Deutschland. Kein Charisma, bitte!" geht der Frage nach, weshalb die Spitzenkandidaten Olaf Scholz (SPD) und Armin Laschet (CDU) so nüchtern im Rennen um das Kan...

