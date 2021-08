Merkel-Double im Porträt : Frau Wanecki, wie ist es, wie Angela Merkel auszusehen?

Ursula Wanecki ist Angela Merkels prominentestes Double. Im September geht sie zeitgleich mit der Kanzlerin in den Ruhestand. Ein Abschiedsbesuch in Attendorn.

Attendorn | Die Verwandlung in Angela Merkel dauert nur wenige Minuten: Ursula Wanecki steigt in eine schwarze Stoffhose, schlüpft in schlichte Lederschuhe und zieht den roten Blazer über die Schultern. Mit einem routinierten Griff legt sie die Bernsteinkette um den Hals und streicht den Pony zurecht. Ein letzter Blick in den Spiegel am Schlafzimmerschrank – durc...

