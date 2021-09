Live-Wahlsendung : Manuela Schwesig im Video: „Das Ziel war stärkste Kraft zu werden“

Am Abend der Landtagswahl ist MV-Ministerpräsidentin Manuela Schwesig zu Gast in der Live-Wahlsendung der Mediengruppe NOZ /mh:n MEDIEN. Nach Bekanntgabe der ersten Prognosen zeigte sie sich zufrieden mit den ersten Hochrechnungen.

Schwerin | Manuela Schwesig (SPD) ist nach der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern zufrieden mit den Ergebnissen ihrer SPD. "Unser Ziel war, wieder stärkste Kraft zu werden", sagte sie am Sonntagabend in der Live-Wahlsendung der Mediengruppe NOZ/mh:n MEDIEN. Sie dankte den Wählern für ihr Vertrauen. Zu möglichen Koalitionspartnern äußerte sie sich auch auf...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.