Regierungsbildung in Aussicht : FDP einstimmig für Ampel-Koalitionsgespräche: „Kein Linksruck“

Die FDP hat am Montag entschieden, Koalitionsverhandlungen mit SPD und den Grünen zu führen. Nun ist der Weg für die Ampelkoalition frei.

Berlin | Die FDP hat den Weg für Koalitionsverhandlungen mit der SPD und den Grünen freigemacht. Einen entsprechenden Beschluss fassten am Montag der Bundesvorstand und die neugewählte Bundestagsfraktion einstimmig, wie Parteichef Christian Lindner am Montagnachmittag in Berlin mitteilte. Ein Verhandlungsteam um Lindner hatte dies empfohlen, nachdem in der ver...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.