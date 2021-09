Bundestagswahl 2021 : CDU-Vize Jens Spahn: „Sicher Kanzler wird, wer auf Platz 1 landet“

CDU-Vize Jens Spahn ist genervt von Spekulationen in der Union, Armin Laschet könnte auch als Zweitplatzierter Kanzler werden. "Wir kämpfen um Platz eins. Punkt.", sagt er im Interview mit unserer Redaktion.

Berlin | Olaf Scholz bezeichnet Spahn als "Feigenblatt einer linken SPD", die ein Bündnis mit der Linkspartei anstrebe. Verärgert ist der Münsterländer über den TV-Wahlkampf: "In den ganzen Triellen und Talkshows wurde der Eindruck erweckt, es gäbe in Deutschland nur Klimaschützer und Arbeit zum Mindestlohn. Das geht an der Lebensrealität vieler Menschen in De...

