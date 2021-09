Bundestagswahl 2021 : Wer aus Schleswig-Holsteins nach der Wahl in Berlin mitmischen wird

Robert Habeck könnte der erste Bundesminister aus Schleswig-Holstein seit 23 Jahren werden. Gute Chancen auf einen Ministerposten hat auch SPD-Landes- und Fraktionschefin Serpil Midyatli.

Kiel/Berlin | Nach der Bundestagswahl wird der schleswig-holsteinische Einfluss in Berlin wachsen. Allen voran Grünen-Chef Robert Habeck dürfte künftig eine wichtige Rolle in der Bundespolitik spielen. Denn trotz des enttäuschenden Abschneidens der Grünen spricht vieles dafür, dass sie an der nächsten Bundesregierung beteiligt sein werden – und dann wäre der Flensb...

