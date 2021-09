Schwierige Suche : Wo sind die jungen AfD-Wähler Schleswig-Holsteins?

Bei der Bundestagswahl 2017 gaben zehn Prozent aller 18- bis 24-jährigen Wähler ihre Zweitstimme an die AfD – der geringste Wert in dieser Altersgruppe. Mit 16 Prozent erhielt die AfD deutlich mehr Stimmen von Wählern in der Altersgruppe von 35 bis 44 Jahren. Zum Vergleich: 24 Prozent der Erst- und Jungwähler stimmten für CDU bzw. CSU.

Bei der Landtagswahl am 7. Mai 2017 erreichte die AfD in Schleswig-Holstein 5,9 Prozent und wurde damit fünftstärkste Kraft.