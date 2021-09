SPD-Spitzenkandidat in SH : Tofu oder Rumpsteak? Zehn Entweder-oder-Fragen an Sönke Rix

Um nach der Bundestagswahl 2021 durch die Landesliste in den Deutschen Bundestag einzuziehen, ist die Zweitstimme auf dem Wahlzettel ausschlaggebend. Mit ihr entscheidet sich, welche Parteien mit wie vielen Abgeordneten im Parlament vertreten sind.

Kandidaten, die bei den im Bundestag vertretenen Parteien ganz oben auf den jeweiligen Landeslisten stehen, haben gute Chancen in der kommenden Legislaturperiode einen Sitz im Bundestag zu ergattern. Nicht nur, weil sie eben auf jener Liste stehen, sondern weil sie zugleich auch meist Direktkandidaten (Erststimme) für einen Wahlkreis sind. Sie haben also die Chance entweder über die Landesliste oder über ein Direktmandat in den Bundestag einzuziehen.