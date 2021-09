Bundestagswahl 2021 : Alt, weiß männlich? So divers sind die Direktkandidaten in SH

Jakob Brunken ist 34 Jahre alt und ausgebildeter Zimmermann. Er ist seit 2014 Kreistagsabgeordneter und seit 2018 stellvertretender Vorsitzender des Ausschusses für Natur, Umwelt, Bau und Verkehr im Kreis Ostholstein. Zur letzten Bundestagswahl 2017 trat er schon einmal für die Grünen als Direktkandidat an. „Aber da hatten die Grünen noch nicht so große Chancen, Direktmandate zu gewinnen“, sagt Brunken. Jetzt sehe das anders aus und er habe eine realistische Chance, das Direktmandat zu holen.

Dass er nicht studiert hat, stellt für Jakob Brunken kein Problem dar. Im Gegenteil. „Als Handwerker habe ich teilweise einen anderen und pragmatischen Blick auf die Dinge. Zum Beispiel sei es immer einfach zu sagen, wir bräuchten mehr Wohnraum und müssten bauen, bauen, bauen. „Ja, stimmt. Aber wer soll das denn alles bauen? Haben Sie mal versucht, einen Handwerker für etwas zu bekommen? Man wartet teilweise länger auf den Klempner als auf einen Arzttermin beim Spezialisten“, sagt Brunken.

Es werde vieles gefordert, das letztendlich von Berufsgruppen umgesetzt werden soll, um die sich nicht angemessen gekümmert werde. Durch seinen Hintergrund als Handwerker bringe er einen Blick in Entscheidungsrunden mit, der oft fehlt. „Ich will Akademikern überhaupt nicht absprechen, gute Politik auch für nicht studierte Menschen zu machen.“ Aber je unterschiedlicher das Wissen sei, das Politiker mit in die Runden brächten, in denen Entscheidungen getroffen werden, umso besser fielen diese aus, ist er sich sicher.

Wirklich angefeindet wurde er aber nie. Es gebe jedoch Situationen, in denen ihm Unterschiede auffielen. In der Politik und im Wahlkampf müsse man wortgewandt sein, sich gut präsentieren und verkaufen können. Das stünde in vielen Ausbildungsberufen nicht im Vordergrund und würde demnach auch weniger geübt, als vielleicht im Studium. „Wenn man dann auf einer Walhkampfveranstaltung neben einem Rhetoriker wie Robert Habeck steht, fällt das auf“, scherzt Brunken, der erst kürzlich in dieser Situation war. „Ein Journalist schrieb dann in seinem Bericht, dass ich vom Zettel ablesen musste. Da musste ich schon schmunzeln.“

Aber das seien Kleinigkeiten, sagt Jakob Brunken, und auch stark vom Charakter abhängig. Ein Aspekt, den man arbeitenden Kommunalpolitikern – nicht nur in Ausbildungsberufen – jedoch zugute halten müsse: Sie sind keine Berufspolitiker. Sie bereiten ihre Sitzungen und ihre Reden am späten Abend oder am Wochenende vor.