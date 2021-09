Wahlprogramm der AfD : Bundestagswahl 2021: Die Zielen und Themen der AfD im Überblick

Mit diesem Programm tritt die AfD im September zur Bundestagswahl 2021 an. Die Inhalte in der knappen Zusammenfassung.

Berlin | Die AfD hat ihr Programm für die Bundestagswahl am 26. September einstimmig beschlossen. Die AfD zieht mit der Forderung zum Austritt Deutschlands aus der Europäischen Union in den Wahlkampf. In dem Beschluss zur EU heißt es: "Wir halten einen Austritt Deutschlands aus der Europäischen Union und die Gründung einer neuen europäischen Wirtschafts- un...

