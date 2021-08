Analyse zur Bundestagswahl : Aus Gewohnheit: Was uns die Plakatwälder vor der Wahl sagen

Vollmundige Versprechungen in Wort und Bild: Keine Bundestagswahl ohne Werbeplakate. Doch was sagen uns die Schilderwälder in unseren Städten und Gemeinden? Eine Analyse.

Flensburg | Wir Menschen brauchen Rituale, weil Rituale dem Leben Struktur geben, selbst wenn sie bei genauem Hinsehen vielleicht ein bisschen hohl geworden sind. So gehört es zu den Ritualen des Politikbetriebs, dass im Vorfeld von Wahlen Städte und Gemeinden mit Plakaten zugepflastert werden, uns Politiker jeglicher Couleur von Laternenpfählen herunter anlächel...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.