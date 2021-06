Bundestagswahlkampf : Berliner AfD wählt Beatrix von Storch zur Spitzenkandidatin für den Bundestag

Damit behält sie ihren Posten – sie wurde mit 110 von 219 Stimmen gewählt.

Berlin | Die Berliner AfD zieht wie schon 2017 mit Beatrix von Storch als Spitzenkandidatin in den Bundestagswahlkampf. Auf einer Wahlversammlung am Samstag in Berlin-Biesdorf (Marzahn-Hellersdorf) stimmten 110 von 219 Delegierten für die 50-jährige Juristin, die seit 2017 Abgeordnete im Bundestag ist und zuvor Mitglied im Europa-Parlament war. Der zweite K...

