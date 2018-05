Große Aufregung : Zoo in Israel entzückt mit Video von fünf Eulenküken

Die Küken waren aus ihrem Nest gefallen. Nun werden sie in einer Wildtierklinik aufgepäppelt. Wenn sie wieder bei Kräften sind, sollen sie in die Freiheit entlassen werden.

von dpa

01. Mai 2018, 16:45 Uhr

Eng schmiegen sie sich in einem Käfig aneinander: Fünf Eulenküken sind in Israel in eine Wildtierklinik gebracht worden, nachdem sie aus dem Nest gefallen waren.

Das Nest sei beschädigt worden, teilte eine Sprecherin des Safari-Zoos bei Tel Aviv am Montag mit. Die schneeweißen Vögelchen mit den maskenartigen Gesichtern waren nach ihrer Ankunft sichtbar aufgeregt, wie auf einem Video zu sehen ist.

In der Zooklinik wolle man die kleinen Eulen nun aufpäppeln, erklärte die Sprecherin. Sie wurden bereits gefüttert und gewogen. «Inzwischen fressen sie schon allein, am Anfang brauchten sie noch Hilfe.» Wenn nötig werde man sie auch gegen Milben behandeln.

In die Klinik in Ramat Gan werden immer wieder kranke oder verletzte Tiere gebracht, die nach ihrer Genesung wieder in die Freiheit entlassen werden.