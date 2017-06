Neues aus Hollywood : Woody Allens nächster Film im Dezember in US-Kinos

vergrößern 1 von 1 Foto: Julien Warnand 1 von 1

Der nächste Film des New Yorker Star-Regisseurs Woody Allen (81) soll im Dezember in den US-Kinos anlaufen. Das Drama «Wonder Wheel» würde damit noch rechtzeitig vor der Auswahl der Oscar-Kandidaten an den Start gehen, wie das US-Branchenblatt «Variety» berichtet.

Allen drehte den Film, der im Gangstermilieu der 1950er Jahren spielt, auf der New Yorker Halbinsel Coney Island. Er konnte Stars wie Kate Winslet, Jim Belushi, Justin Timberlake und Juno Temple dafür gewinnen. Im vorigen Jahr brachte Allen «Café Society» mit Kristen Stewart und Jesse Eisenberg im Hollywood der 1930er Jahre auf die Leinwand.

von dpa

erstellt am 14.Jun.2017 | 12:41 Uhr