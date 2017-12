Britisches Königshaus : William und schwangere Kate besuchen Skandinavien

vergrößern 1 von 1 Foto: Heathcliff O'malley/Daily Telegr 1 von 1

von dpa

erstellt am 11.Dez.2017 | 13:06 Uhr

Der britische Prinz William und seine schwangere Frau Kate reisen im Frühjahr nach Skandinavien - rund zwei Monate, bevor sie ihr drittes Kind erwarten.

Geplant sei ein viertägiger Besuch in Norwegen und Schweden, teilte der Kensington Palast am Montag mit. Am 30. und 31. Januar wollen William (35) und Kate (35) demnach in Stockholm sein, am 1. und 2. Februar in Oslo.

Weitere Details wurden nicht bekanntgegeben, auch nicht, ob die beiden von ihren Kindern George (4) und Charlotte (2) begleitet werden.