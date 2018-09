Helikopter-Action : Will Smith feiert 50. Geburtstag mit Bungee-Sprung

Zum 50. Geburtstag gönnt sich Schauspieler Will Smith ein ganz besonderes Action-Erlebnis: Er wagt einen Bungee-Sprung aus einem Helikopter über dem Grand Canyon und lässt sich dabei filmen.

von dpa

26. September 2018, 12:18 Uhr

US-Star Will Smith ist zur Feier seines 50. Geburtstags an einem Bungee-Seil aus einem Hubschrauber hoch über dem Grand Canyon im US-Bundesstaat Arizona gesprungen.

Das Spektakel wurde am Dienstag (Ortszeit) live in seinem YouTube-Kanal übertragen. Zuerst ist der Schauspieler («Men in Black») noch nervös - doch nach seinem Sprung ruft er in die Kamera: «Pure Glückseligkeit.» Unter den Zuschauern waren Smiths Frau Jada, die beiden gemeinsamen Kinder, sein ältester Sohn aus einer früheren Beziehung sowie zahlreiche weitere Verwandte.

Noch am Seil über der Schlucht baumelnd rief Smith bereits voller Freude: «Das ist eines der schönsten Dinge, die ich je in meinem Leben gesehen habe.»