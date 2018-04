Zum 92. Geburtstag : Was Sie noch nicht über Queen Elizabeth II. wussten

Seit 66 Jahren herrscht sie über das Empire: Die Queen feiert Geburtstag - und wir feiern eine außergewöhnliche Frau.

von Viktoria Meinholz, Lorena Dreusicke

21. April 2018, 14:18 Uhr

Stolze 92 Jahre alt wird Queen Elizabeth II. an diesem Samstag. Dass die dienstälteste Monarchin der Welt noch immer so fit ist, liegt bestimmt auch an den Genen: Ihre Mutter, meist nur liebevoll Queen Mum genannt, wurde 101. Und auch wenn ihre Enkel immer stärker in den Fokus der Öffentlichkeit rücken, strahlt die Queen im 66. Jahr ihrer Regentschaft weiterhin eine ganz besondere Faszination aus. Wir haben ein paar der spannenden, lustigen und überraschenden Geschichten aus 92 Lebensjahren gesammelt.