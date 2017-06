Tod mit 62 : US-Schauspielerin Glenne Headly gestorben

vergrößern 1 von 1 Foto: George Frey 1 von 1

Zuschauer kennen sie aus dem Kinofilm «Dick Tracy» (1990) oder den Fernsehserien «Monk» und «Emergency Room»: Die amerikanische Schauspielerin Glenne Headly ist tot.

Wie ihre Sprecherin der Zeitung «USA Today» und anderen US-Medien mitteilte, starb Headly am Donnerstag. Die Schauspielerin wurde 62 Jahre alt. Zur Todesursache wurden zunächst keine Angaben gemacht.

Headly, die in den 80er Jahren mit dem Schauspieler John Malkovich verheiratet war, hatte nach ihrem Start auf der Theaterbühne in Filmen und Fernsehsendungen Erfolg. Mit Steve Martin und Michael Caine drehte sie die Gaunerkomödie «Zwei hinreißend verdorbene Schurken» (1988), mit Warren Beatty den Krimi «Dick Tracy» (1990), mit Richard Dreyfuss das preisgekrönte Drama «Mr. Holland's Opus» (1995). An der Seite von Scarlett Johansson und Joseph Gordon-Levitt war sie in der Sexsatire «Don Jon» (2013) zu sehen.

Viele Fernsehzuschauer kennen die Schauspielerin in der Rolle der Polizeichef-Gattin Karen Stottlemeyer aus der Krimiserie «Monk» und als Dr. Abby Keaton aus dem Dramaformat «Emergency Room - Die Notaufnahme». Für ihre Rolle in der TV-Serie «Lonesome Dove» erhielt sie eine Emmy-Nominierung.

