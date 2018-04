Deutsche Kinocharts : Über eine Million Kinozuschauer für «Avengers»

Fast 1,1 Millionen Zuschauer lockten die Superhelden am ersten Kinowochenende in Deutschland in die Kinos. Das ist der bisher erfolgreichste Start des Jahres.

von dpa

30. April 2018, 10:47 Uhr

Das Superhelden-Epos «Avengers: Infinity War» hat den erfolgreichsten deutschen Kinostart des bisherigen Jahres hingelegt. Fast 1,1 Millionen Zuschauer wollten die Marvel-Produktion am ersten Kinowochenende sehen.

Der Film war 2018 der erste Millionenstarter in deutschen Kinos, wie Media Control am Montag bekanntgab.

Der dritte Teil der Superhelden-Reihe ist auf dem Weg zu einem der erfolgreichsten Starts der Kinogeschichte. Auch in Nordamerika lockte der Film an seinem ersten Wochenende besonders viele Zuschauer in die Kinosäle und dürfte bis zu 240 Millionen Dollar (198 Millionen Euro) eingespielt haben, wie der «Hollywood Reporter» berichtete.

Auf Platz zwei in Deutschland hielt sich basierend auf vorläufigen Trendzahlen «Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer». Die Komödie «Der Sex Pakt» stieg von Platz vier auf drei, der US-Horrorthriller «A Quiet Place» rutschte auf die Vier. Neu auf Platz fünf stieg die Trickfilm-Komödie «Early Man - Steinzeit bereit» ein.