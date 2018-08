Deutsche Kinocharts : «The Equalizer 2» verteidigt Platz eins

Viel Bewegung in den deutschen Kinocharts, nur Denzel Washington bleibt unverrückbar auf Platz eins.

von dpa

27. August 2018, 12:41 Uhr

Der US-Actionthriller «The Equalizer 2» um einen rachsüchtigen Todesengel bleibt an der Spitze der deutschen Kinocharts. 140.400 Besucher sahen den Film mit Denzel Washington zwischen Donnerstag und Sonntag, wie Media Control mitteilte.

Von Vier auf Zwei verbessert sich «Hotel Transsilvanien 3 - Ein Monster Urlaub» mit 136.300 Besuchern. Die Komödie «Sauerkrautkoma» nach einem Krimi von Bestsellerautorin Rita Falk rückt mit 129.700 Besuchern vom fünften auf den dritten Platz vor.

«Mission Impossible - Fallout» (111.400) mit Tom Cruise als Geheimagent Ethan Hunt verliert dagegen als Vierter ebenso zwei Plätze wie das Filmmusical «Mamma Mia! Here We Go Again» (104.300) als Fünfter.