Von Ry Russo-Young : Teenagerfilm mit Tiefgang: «Wenn du stirbst...»

Sam und ihre Freundinnen sind die beliebtesten Mädchen an ihrer Highschool. Sie gehen zu angesagten Partys und können sich vor Verehrern kaum retten. Doch eines Tages ist alles anders.

Nach einer Partynacht wacht Sam (Zoey Deutch) auf und scheint in einer endlosen Zeitschleife gefangen zu sein, die sie zwingt, ihr ganzes Leben in Frage zu stellen. Filmemacherin Ry Russo-Young («Nobody Walks») inszeniert in «Wenn du stirbst, zieht dein ganzes Leben an dir vorbei, sagen sie» den Bestseller-Roman der Autorin Lauren Oliver aus dem Jahr 2010.

Der Jugendfilm setzt sich auf eine erfrischend ungewöhnliche Weise mit Mobbing und seinen Auswirkungen auseinander.

Wenn du stirbst, zieht dein ganzes Leben an dir vorbei, sagen sie, USA 2015, 98 Min., FSK ab 12, von Ry Russo-Young, mit Zoey Deutch, Halston Sage, Logan Miller, Kian Lawley

von dpa

erstellt am 29.Mai.2017 | 10:20 Uhr