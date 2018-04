Deutsche Kinocharts : Steven Spielberg löst Jim Knopf ab

Das gute Wetter sorgte an diesem Wochenende für relativ schwache Einspielergebnisse.

von dpa

23. April 2018, 11:23 Uhr

Die Sonne hat den Kinos ein schwaches Wochenende beschert: Mit nicht einmal 63 000 Besuchern von Donnerstag bis Sonntag hat «Ready Player One» von Steven Spielberg Platz eins der offiziellen deutschen Kinocharts erobert.

Vergangene Woche hatte der Film auf dem ersten Platz mehr als doppelt so viele Zuschauer holen müssen. Damit löste Spielbergs Science-Fiction-Film, der letzte Woche noch Platz zwei war, den Film «Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer» an der Spitze ab, wie Media Control am Montag in seinen Top 5 mitteilte, basierend auf vorläufigen Trendzahlen.

Die Verfilmung von Michael Endes Kinderbuchklassiker rutschte in der vierten Einspielwoche mit gut 52 000 Besuchern auf Platz zwei. Insgesamt hat der Film mit Henning Baum inzwischen fast eine Million Kinozuschauer gehabt (etwa 970 000; Kinostart war am 29. März).

Unverändert auf Platz drei bleibt der amerikanische Horror-Thriller «A Quiet Place» von Regisseur John Krasinski (etwa 47 500 Besucher). Ebenfalls unverändert auf Platz vier bleibt die Komödie «Der Sex Pakt» von Regisseur Kay Cannon mit etwa 43 000 Wochenendbesuchern. Neu auf Rang fünf steigt die Tragikomödie «Lady Bird» der Regisseurin Greta Gerwig ein (etwa 20 000 Besucher).