TV-Tipp : Sommer-Special von «Verstehen Sie Spaß?»

Beim jährlichen Sommer-Special der seit 1980 laufenden ARD-Show mit der versteckten Kamera ist diesmal auch der ORF dabei.

von dpa

24. August 2018, 11:08 Uhr

Der Fernsehmoderator Guido Cantz (47) freut sich über den Export seiner ARD-Unterhaltungsshow «Verstehen Sie Spaß?» nach Österreich.

«Wir haben sehr viele Fans in Österreich, und es werden hoffentlich noch mehr», sagte er in Baden-Baden der Deutschen Presse-Agentur: «Wenn wir mit Humor Grenzen überschreiten können, dann haben wir alles richtig gemacht.» Beim jährlichen Sommer-Special der seit 1980 laufenden ARD-Show sei diesmal der ORF dabei. Die Sendung ist an diesem Samstag (25. August) um 20.15 Uhr im Ersten zu sehen und parallel bei ORF 1.

Wie üblich stehen Filmstreiche mit der versteckten Kamera im Mittelpunkt. Gedreht wurde die mehr als dreistündige Spezialausgabe rund um die Zugspitze im Grenzgebiet von Deutschland und Österreich, sagte Cantz. In der Show würden die 20 lustigsten Filme mit der versteckten Kamera der vergangenen zwei Jahre gezeigt.

Zu den prominenten Opfern, die hereingelegt wurden, gehören den Angaben zufolge die «Tatort»-Ermittler Axel Prahl und Jan Josef Liefers, Comedian Luke Mockridge, Sänger Mark Forster, die Schweizer Musiker DJ BoBo und Francine Jordi sowie der «Volks-Rock’n’Roller» Andreas Gabalier aus Österreich.

«Österreicher verstehen mindestens genauso viel Spaß wie wir Deutschen», sagte Cantz. «Vielleicht sind unsere Chancen im Nachbarland sogar noch größer, da viele Menschen nicht mit uns und unserer versteckten Kamera rechnen. Am meisten Spaß macht es mir, deutsche Urlauber in Österreich reinzulegen.» Cantz moderiert die Show, die in der Verantwortung des Südwestrundfunks (SWR) läuft, im neunten Jahr.