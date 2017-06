Ausnahmezustand : Smudo sieht G20-Gipfel mit gemischten Gefühlen

vergrößern 1 von 1 Foto: Jens Kalaene 1 von 1

Smudo von den Fantastischen Vier begrüßt, dass sich die wichtigsten Staats- und Regierungschefs der Welt in wenigen Wochen beim G20-Gipfel treffen. Er hätte sich aber einen anderen Ort dafür gewünscht.

«Als Hamburger muss ich sagen: Warum ausgerechnet Hamburg? Das ist wirklich nicht zu glauben, was es alles berührt», sagte der 49-Jährige am Sonntagabend am Rande des Benefizkonzerts «Peace x Peace» in Berlin. «Kinder können nicht in den Kindergarten, manche Geschäfte machen jetzt schon zu, der halbe Flughafen wird lahmgelegt.» Der Rapper wohnt seit mehr als 20 Jahren mit seiner Familie in der Hansestadt.

Es sei sicher spektakulär und er sei froh, wenn es wieder vorbei ist. «Aber ich sage: Ja, man muss sich treffen. Auch wenn gerade drei Spitzentrottel dabei sind beim G20-Gipfel.» Am 7. und 8. Juli treffen sich die G20, zu denen 19 Staats- und Regierungschefs aus den führenden Industrie- und Schwellenländern sowie Vertreter der EU gehören, in Hamburg. Sie besprechen dabei Themen wie Klimaschutz, Wirtschaftsentwicklung und den Kampf gegen den Terrorismus.

