TV-Tipp : Queen behind the Rhapsody

Freddie Mercury war Sänger der Pop-Band «Queen» und ist bis heute präsent - obwohl er schon über 25 Jahre tot ist. Von ihm, seiner Band und seinen Mitstreitern handelt die Dokumentation «Queen behind the Rhapsody», die Arte am Freitag (28. Juli, 21.45 Uhr) zeigt.

«Wir konnten uns nicht vorstellen, dass die Leute auch 40 Jahre später noch hingerissen sein würden von einem Lied wie "Bohemian Rhapsody" (1975), das eigentlich aus drei Songs bestand, die ich zu einem Song verbinden wollte», erzählt Freddie Mercury in dieser Doku. «Das Ganze sollte pure Harmonie ausstrahlen, hatte aber auch einen mächtigen Risikofaktor.»

Roger Taylor war Backing-Sänger, also im Hintergrund, und hatte gemeinsam mit Brian May im April 1970 die Band gegründet, denen sie später den Namen «Queen» gaben. Hinzu kamen noch der Bassist John Deacon und eben Freddie Mercury als Leadsänger. Die Band blieb bis zu Mercurys Tod im November 1991 in dieser Besetzung zusammen.

«Der Name war schon etwas pompös. Aber Freddie wollte ihn», erinnert sich Roger Taylor (68). «Er war schon immer sehr fleißig, er hat sich das Spielen selbst beigebracht und machte bei verschiedenen Bands mit. Er hatte allerdings keinerlei Erfahrung - außer der, dass er Cliff Richard vor dem Spiegel nachmachte».

Brian May (70) sagt im Film, dass alle in der Band ziemlich arrogant gewesen seien, aber im Grunde nicht wussten, warum. Nachdem ab 1986 wegen Mercurys HIV-Erkrankung keine anstrengenden Konzertreisen mehr möglich waren, gründete Roger Taylor im Herbst 1987 die Band «The Cross», um wieder auf Tournee gehen zu können. Nach Mercurys Tod und dem ihm zu Ehren veranstalteten «Freddie Mercury Tribute Concert» arbeiteten May und Taylor an diversen Aids-Projekten mit und traten weiterhin unter dem Namen «Queen» auf.

Songs wie «You're my best friend» (1975), «Somebody to Love» (1976), «We Are the Champions» (1977) oder «I was Born to Love you» (1985) sind bis heute unvergessen. Die Bandmitglieder gaben alles, suchten Entspannung bei Alkohol und Drogen. Diverse Krankheiten und Zusammenbrüche waren die Folge. Über größere Zerwürfnisse unter den Bandmitgliedern wurde allerdings nichts bekannt. John Deacon (65) zog sich Ende der 90er Jahre aus dem Musikgeschäft zurück. Er sagt ebenso wie die beiden anderen noch lebenden Bandmitglieder, dass es ihnen nie um den Kommerz gegangen sei.

Die sehenswerte Doku von Simon Lupton und Rhys Thomas enthält zwar keine Statements von Musikkritikern oder Familienangehörigen. Neben den Aussagen der ehemaligen Bandmitglieder gibt es jedoch diverse Ausschnitte aus Konzerten und lange Musikstücke zu sehen und hören.

Der anfangs noch bartlose und sehr jung aussehende Freddie Mercury - der heute 70 Jahre alt wäre - ist in vielen seiner bunten Outfits zu sehen. Später trat er dann mit Schnauzbart und in Lederklamotten auf. Er war nicht nur Sänger, sondern auch Komponist und Texter, beim Schreiben aber nicht allzu begnadet, wie er selber zugab. Egal: Zu jeder Band gehört ein Song, der einschlägt - so wie «Bohemian Rhapsody», der sich mehr als fünf Millionen Mal verkaufte. Worum es in dem Lied genau geht, weiß allerdings keiner der noch lebenden Bandmitglieder - und Taylor sagt: «Freddie würde über eine solche Frage vermutlich lachen».

von dpa

erstellt am 28.Jul.2017 | 00:01 Uhr