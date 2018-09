Schauspieler-Nachwuchs : Promi-Geburtstag vom 18. September: Patrick Schwarzenegger

Die Kinder von Hollywoodstars eifern nicht selten ihren Eltern nach. Auch bei Arnold Schwarzeneggers Sohn Patrick ist das so.

von dpa

18. September 2018, 00:01 Uhr

Die «Terminator»-Kräfte seines Vaters besitzt er nicht, doch Patrick Schwarzenegger hat mit Daddy Arnold viel gemein. Er zeigt sich gern in Lederhosen, verweist stolz auf die österreichischen Wurzeln seines Vaters, hat dessen kantiges Gesicht und breites Lächeln geerbt und tritt beruflich in dessen Fußstapfen.

Bei der Rollenwahl geht der Geschmack der beiden indes auseinander. Während der Senior für gewöhnlich auf Action setzt, zeigte sich der Junior in seiner ersten Hauptrolle in einem rührseligen Liebesdrama, das hierzulande Ende März anlief. Heute ist sein 25. Geburtstag.

«Ich liebe eine gute Schnulze», verriet der Jungschauspieler Anfang des Jahres in der US-Zeitschrift «Cosmopolitan». Er greife beim Filmeschauen oft nach dem Taschentuch. In der Romanze «Midnight Sun - Alles für dich» spielt der älteste Sohn von Arnold Schwarzenegger (71) und der Kennedy-Nichte Maria Shriver (62) einen jungen Mann, Charlie, der eine Schwimmerkarriere anstrebt und sich in ein Mädchen verliebt (Bella Thorne), das an einer seltenen Krankheit leidet und Sonnenlicht meiden muss.

In Vorbereitung auf die Romanze habe er körperlich hart trainieren müssen: «Als Training für die Rolle des Charlie bin ich an vier Tagen pro Woche schwimmen gegangen», erzählt er in einem Interview mit dem Filmverleih. «Außerdem war ich auf Diät und habe wohl gerade mal die Hälfte an Kalorien zu mir genommen wie sonst.»

Geboren am 18. September 1993 in Los Angeles, debütierte Patrick 2006 in der Sportlerkomödie «Die Bankdrücker» beim Film. Seitdem stand der California Boy unter anderem in «Kindsköpfe 2» (2013) an der Seite von Comedy-Star Adam Sandler vor der Kamera, ebenso war er in der Horror-Komödie «Scouts vs. Zombies - Handbuch zur Zombie-Apokalypse» (2015) als Highschool-Footballheld mit von der Partie.

Seine Karriere ist noch nicht lang, doch sie geht weiter: Die Filmdatenbank «ImdB.com» kündigt für 2019 Adam Egypt Mortimers Thriller «Daniel isn't Real» an - mit Patrick Schwarzenegger als Titelheld.