Vor und hinter der Kamera : Promi-Geburtstag vom 16. April 2018: Kai Wiesinger

Für seine Rolle in der Kinokomödie «Kleine Haie» ist der Schauspieler 1991 sogleich mit dem Bayerischen Filmpreis ausgezeichnet worden. Inzwischen arbeitet er auch als Drehbuchautor und Regisseur. Heute ist Kai Wiesingers 52. Geburtstag.

von dpa

16. April 2018, 00:01 Uhr

Sein Haar war schon mal voller, der Bart wird grauer, die Sehkraft lässt nach. Kai Wiesinger gibt auch in der vierten Staffel der Comedy-Serie «Der Lack ist ab» den Familienvater Tom, zu sehen bei Amazon Prime Video. Heute wird der Schauspieler, Drehbuchautor und Regisseur 52 Jahre alt.

Der Titel ist Programm und eine Anspielung darauf, dass die männliche Hauptfigur schon ein bisschen in die Jahre gekommen ist. Gleiches gilt für Toms Ehe, die zwar schon über 20 Jahre hält, doch geprägt ist von täglichen Reibereien und Missverständnissen zwischen Mann und Frau, Gezicke inklusive. Toms Filmgattin wird dabei verkörpert von Bettina Zimmermann (43). Sie ist auch im richtigen Leben seine Partnerin. Das Paar hat ein gemeinsames Kind, er brachte zwei Töchter aus seiner geschiedenen Ehe, sie einen Sohn mit einem Kameramann in die Beziehung ein.

Geboren am 16. April 1966 in Hannover, nahm Wiesinger schon zu Schulzeiten privaten Schauspielunterricht. Nach diversen Theaterauftritten gab er 1992 sein Leinwanddebüt in Sönke Wortmanns Kinokomödie «Kleine Haie» als angehender Schauspielschüler mit immenser Prüfungsangst. Die Rolle brachte ihm auf Anhieb den Bayerischen Filmpreis ein. Doch dabei sollte es nicht bleiben. Auch für den Thriller «14 Tage lebenslänglich» (1997), in dem er einen arroganten Staranwalt im Knast verkörpert, und für den biografischen Spielfilm über die Berliner Vokalgruppe «Comedian Harmonists» (1998), in dem er den Pianisten Erwin Bootz darstellt, nahm er den Preis mit nach Hause.

Platz in seinem Trophäenschrank musste er noch einmal machen, nachdem er mit seiner Darstellung des ehemaligen deutschen Bundespräsidenten Christian Wulff im Sat.1-Dokudrama «Der Rücktritt» (2013) die Jury des Bayerischen Fernsehpreises von seinem Spiel hatte überzeugen können.

Auch in zahlreichen weiteren Fernsehproduktionen wie «Dresden» oder «Die Gustloff war Wiesinger mit von der Partie. Zuletzt konnte ihn das Publikum in der Kinokomödie «Lucky Loser - Ein Sommer in der Bredouille» (2017) als Vorstadt-Spießer und im Fernsehfilm «Die Konfirmation» (2017) als Vater eines pubertierenden Jungen erleben. Was er als nächstes vorhat, ist noch nicht bekannt.