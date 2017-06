Leben für die Klassik : Promi-Geburtstag vom 14. Juni 2017: Lang Lang

vergrößern 1 von 1 Foto: Ritchie B. Tongo 1 von 1

Der chinesische Pianist Lang Lang hat Mitte April sämtliche Konzerte bis Ende dieses Monats abgesagt. Der Grund: eine Entzündung im linken Arm. Er müsse auf Anraten seiner Ärzte so lange seinen Arm schonen, teilte er auf seiner Facebook-Seite mit.

Charismatisches Auftreten und expressives Spiel sind seine Markenzeichen. Der Fingerartist, der heute 35 Jahre alt wird, versteht sich darauf, große Kunst und große Unterhaltung miteinander zu kombinieren. Er setzt dabei gern auf Gestik und Mimik. Sein erstes Konzert nach der Zwangspause hat er auf seiner Homepage für den 4. Juli in Oxford angekündigt, am 15. Juli wird er zu Gast in München sein.

Geboren am 14. Juni 1982 in Shenyang im Nordosten Chinas, hatte ihn zunächst sein Vater an die Tasten herangeführt, bevor der Junge mit gerade einmal drei Jahren auf das lokale Konservatorium geschickt wurde. Mit einem Stipendium für hochbegabte Kinder lernte er sein Instrument weiter in Peking, gewann etliche Musikwettbewerbe und sorgte schließlich international für Aufsehen, als er 1999 - immer noch Teenager - das 1. Klavierkonzert von Peter Tschaikowsky mit dem Chicago Symphony Orchestra unter Leitung von Christoph Eschenbach, seinem späteren Mentor, interpretierte.

Dieses Konzert sollte für Lang Lang zum Paradestück werden. Er nahm es auch für sein CD-Debüt (2003) auf. Sein erster Klavierabend in der ausverkauften New Yorker Carnegie Hall 2003 wurde live mitgeschnitten und 2004 als DVD mit einem Klassik-Echo ausgezeichnet.

Im Laufe seiner Karriere hat Lang Lang als Solist mit Star-Dirigenten wie Sir Simon Rattle, Daniel Barenboim, James Levine, Zubin Mehta oder Lorin Maazel und ihren Orchestern zusammengearbeitet. Er ist vor der englischen Queen, vor Papst Franziskus und bei der Verleihung des Friedensnobelpreises an den damaligen US-Präsidenten Barack Obama aufgetreten (2009), er hat die Fußball-WM 2006 in München musikalisch eröffnet, die Olympischen Sommerspiele 2008 in Peking ebenso und die Fußball-WM in Rio de Janeiro musikalisch ausklingen lassen (2014).

Neben seiner künstlerischen Tätigkeit engagiert sich der Virtuose an den weißen und schwarzen Tasten für humanitäre Aufgaben. 2004 wurde er jüngster UNICEF-Botschafter und setzte sich für die Bekämpfung von Malaria in Tansania ein. Erdbebenopfer in Haiti und in China unterstützte er mit Spenden aus Benefizkonzerten und der Versteigerung eines Klaviers. Mit einer internationalen Musikstiftung, die seinen Namen trägt, fördert der «angesagteste Künstler der gesamten klassischen Musikwelt» («New York Times») Nachwuchs-Talente mit Ausbildungsprogrammen.

Lang Lang lebt in New York und Peking.

von dpa

erstellt am 14.Jun.2017 | 00:01 Uhr