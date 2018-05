Traumhochzeit : Prinz Harry und Herzogin Meghan sind verheiratet

Seit Monaten haben Tausende Royal-Fans auf diesen Moment gewartet: Nun haben Prinz Harry und seine Meghan geheiratet. In der Kirche war reichlich Prominenz.

von dpa

19. Mai 2018, 13:48 Uhr

Prinz Harry und Herzogin Meghan haben geheiratet. Der Erzbischof von Canterbury erklärte das Paar am Samstag in Windsor zu Mann und Frau. «Was Gott zusammengeführt hat, soll der Mensch nicht trennen», sagte der Erzbischof und legte die Hände des Paares zusammen.

Zuvor hatten sich die beiden gegenseitig ihre Ringe an die Finger gesteckt. Meghans Trauring ist aus walisischem Gold und ein Geschenk der Queen, Harrys Ring ist aus Platin. Meghan verzichtete in ihrem Ehegelübde auf das Versprechen des «Gehorsams» an ihren Bräutigam.

In der Kirche waren die königliche Familie und zahlreiche prominente Gäste. Neben der Queen und Prinz Philip waren Harrys Vater, Prinz Charles und dessen Frau Camilla sowie Meghans Mutter Doria Ragland in der St.-Georgs-Kapelle. Überraschend kam auch Hollywoodstar George Clooney mit seiner Frau Amal. Auch Victoria und David Beckham, US-Moderatorin Oprah Winfrey sowie Harrys Ex-Freundin Chelsy Davy waren unter den Gästen.

Vor dem Eheversprechen hatte ein Gospelchor den 60er-Jahre-Hit «Stand by me» des 2015 gestorbenen US-Musikers Ben E. King angestimmt. Immer wieder brandete Jubel auf, der bis in die Kirche zu hören war.