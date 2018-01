Auszeichnung : Penélope Cruz erhält französischen Ehren-César

Sie gehört zu den berühmtesten Schauspielerinnen Spaniens. Auch in Hollywood konnte Penélope Cruz Fuß fassen. Jetzt wird sie in Frankreich geehrt.

von dpa

30. Januar 2018, 07:45 Uhr

Oscar-Preisträgerin Penélope Cruz wird den französischen Ehren-César erhalten. Die spanische Schauspielerin sei eine Muse der großen Cineasten und habe die Fähigkeit, sowohl in internationalen Produktionen zu glänzen als auch in kleineren Filmen, wie die César-Akademie in Paris begründete.

Die 43-Jährige stand bereits als Teenager vor der Kamera. Zu ihren ersten bekannten Filmen zählt «Lust auf Fleisch» aus dem Jahr 1992. Seitdem hat Cruz mit namhaften Regisseuren gedreht, darunter Pedro Almodóvar und Kenneth Branagh.

Für ihre schauspielerische Leistung in «Vicky Cristina Barcelona» hatte Cruz einen Oscar als beste Nebendarstellerin erhalten. Ihr neuester Film «Todos Lo Saben» des iranischen Regisseurs Asghar Farhadi kommt voraussichtlich im Frühjahr in die Kinos. Der César-Filmpreis wird am 2. März in Paris vergeben.