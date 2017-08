Musiklegende : Neil Diamond sieht sich als Frauenversteher

vergrößern 1 von 1 Foto: Britta Pedersen 1 von 1

Der US-Schmusesänger Neil Diamond (76) will keine Liebesdramen mehr. «Ich verstehe die Frauen besser als früher, kann mich besser in sie hineinversetzen», sagte der Hit-Schreiber («Song Sung Blue») der Schweizer Zeitung «Blick» vor seinem Konzert in Zürich am 13. September.

«Ich bin froh, dass ich die Dramen meiner jungen Jahre hinter mir habe.» Diamond ist zum dritten Mal verheiratet. Die Familie habe in ständigem Wettbewerb mit seiner Karriere gestanden, aber für ihn habe seine Musik trotzdem immer an erster Stelle gestanden.

Seine jetzige Frau Katie McNeil ist 30 Jahre jünger als er. «Uns verbinden ähnliche Interessen», sagt er.

von dpa

erstellt am 28.Aug.2017 | 12:18 Uhr