Gefühle selbst durchlebt : Muttersein half Halle Berry bei ihrer Rolle in «Kings»

14.Sep.2017

Toronto (dpa) – Die US-Schauspielerin Halle Berry hat viele Erfahrungen mit ihren eigenen beiden Kindern in ihre Rolle in «Kings» eingebracht.

«Die Mutter von acht Kindern zu spielen, ist nicht einfach. Selbst Mutter zu sein, hat mich beim Dreh während jeder Entscheidung beeinflusst», sagte die Oscar-Preisträgerin am späten Mittwochabend nach der Weltpremiere beim 42. Toronto International Film Festival (TIFF). «Es gibt viele Szenen, deren Gefühle ich selbst schon hundert Mal durchlebt habe», so Berry.

Die Regisseurin Deniz Gamze Erguven erzählt in «Kings» die Geschichte von Millie (Berry), die acht Pflegekinder bei sich aufgenommen hat. Als 1992 die Rassen-Unruhen von Los Angeles ausbrechen, versucht sie mit Hilfe ihres Nachbarn Obie (Daniel Craig), alle Kinder in Sicherheit zu bringen. «Das war eine wichtige Zeit in der amerikanischen Geschichte, und wir knabbern heute noch daran. Wir müssen mehr darüber sprechen», so Berry.

Beim TIFF in Toronto werden bis zum 17. September 340 Filme gezeigt, darunter 42 deutsche Filme und Koproduktionen.

