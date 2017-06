Neues aus Hollywood : Michelle Monaghan bei «Mission: Impossible 6» dabei

vergrößern 1 von 1 Foto: Michael Nelson 1 von 1

Zuletzt war Michelle Monaghan (41) an der Seite von Mark Wahlberg in dem Terrordrama «Boston» zu sehen. Nun kehrt die amerikanische Schauspielerin zu der «Mission: Impossible»-Agentenreihe zurück. «Deadline.com» zufolge wurde über ihre Rolle in dem sechsten Teil aber noch nichts bekannt.

Bereits in «Mission: Impossible III» (2006) und in «Mission: Impossible - Phantom Protokoll» (2011) stand sie Tom Cruise alias Agent Ethan Hunt zur Seite. Nach «Mission: Impossible - Rogue Nation» (2015) hatten Cruise und Regisseur Christopher McQuarrie bereits Ende 2015 die sechste Folge angekündigt. Als weitere Schauspieler sind Rebecca Ferguson, Jeremy Renner und Henry Cavill an Bord.

von dpa

erstellt am 14.Jun.2017 | 12:38 Uhr