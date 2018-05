ESC-Vierter : Michael Schulte in den deutschen Single-Charts

Der vierte Platz beim ESC zahlt sich auch bei der Chartplatzierung aus. Der Song «You Let Me Walk Alone» ist bisher der größte Erfolg von Michael Schulte.

von dpa

18. Mai 2018, 16:20 Uhr

Der Eurovision-Sänger Michael Schulte ist mit seiner Single «You Let Me Walk Alone» in die Offiziellen Deutschen Charts eingestiegen. Die Ballade landete auf Platz drei, wie GfK Entertainment am Freitag mitteilte.

Vor ihm konnten sich wie schon in der Vorwoche die Rapper Capital Bra und Ufo361 («Neymar», Platz eins) und Calvin Harris & Dua Lipa («One Kiss», Platz zwei) behaupten. Auf der Vier stieg der Rapper Gzuz («Warum») ein, Platz fünf ging an den israelischen Musiker Dennis Lloyd («Nevermind»).

Auch den Spitzenplatz der Album-Charts belegte ein Rapper. Der Berliner Kontra K ist mit dem neuen Album «Erde & Knochen» direkt auf Platz eins gelandet. Das hatte er auch schon mit seinen beiden Vorgänger-Alben geschafft. Er verdrängte Schlagersängerin Helene Fischer mit ihrem Live-Album auf die Zwei.

Die weiteren Neueinsteiger reichen von Pop über Indierock bis zu Folk. Die Compilation «Sing meinen Song - Das Tauschkonzert, Vol.5» landete auf Platz drei, die Arctic Monkeys mit «Tranquility Base Hotel & Casino» auf der Vier, die Sängerin Loreena McKennitt («Lost Souls») auf Platz fünf.