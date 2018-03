Vorbilder : Martina Gedeck hat viel von Robert De Niro gelernt

Martina Gedeck orientiert sich am liebsten an Schauspielern. Und das hat einen ganz bestimmten Grund.

von dpa

27. März 2018, 12:27 Uhr

Die Schauspielerin Martina Gedeck hat für ihre Arbeit viel von männlichen Kollegen gelernt. «Weil sie die besseren Rollen haben. Ich schaue auch deshalb lieber Männern zu, weil ich nicht in Gefahr bin, sie zu imitieren», sagte die 56-jährige der Wochenzeitung «Die Zeit».

So habe sie sich etwa von Robert De Niro, mit dem sie in dem Thriller «Der gute Hirte» zusammenarbeitete, viel abgeguckt. Dieser versuche nie, seine Partner an die Wand zu spielen. Von ihm lernte Gedeck: «Die eigene Figur ist überhaupt nicht interessant. Interessant wird sie durch die anderen.»

Zurzeit ist Martina Gedeck in Josef Bierbichlers Film «Zwei Herren im Anzug» im Kino zu sehen.