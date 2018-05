Neues aus Hollywood : Lupita Nyong'o für «Killer»-Rolle im Gespräch

Die Oscar-Preisträgerin ist derzeit im Marvel-Streifen «Black Panther» zu erleben. Im geplanten Remake des Action-Klassikers «The Killer» soll sie um die weibliche Hauptrolle verhandeln, wie US-Medien berichten.

von dpa

01. Mai 2018, 12:06 Uhr

Oscar-Preisträgerin Lupita Nyong'o (35), die derzeit im Marvel-Streifen «Black Panther» zu sehen ist, könnte bald als knallharte Killerin vor der Kamera stehen.

Die aus Kenia stammende Schauspielerin soll um die Hauptrolle in dem geplanten Remake des Action-Klassikers «The Killer» verhandeln, wie die US-Kinoportale «Hollywood Reporter» und «Deadline.com» am Montag berichteten.

Regie führt der chinesische Action-Spezialist John Woo (72, «Mission Impossible 2»), der 1989 bereits das Original inszenierte. Damals schlug Hongkong-Star Chow Yun-Fat als Attentäter zu, nun soll eine Frau die Killer-Figur spielen, die in dem Spionagethriller eine junge, blinde Frau schützen muss.

Nyong'o («Star Wars: Die letzten Jedi») gewann 2012 für ihre Nebenrolle in dem Drama «12 Years a Slave» einen Oscar. Die Dreharbeiten für «The Killer» sollen noch in diesem Jahr anlaufen. Laut «Deadline.com» sind Aufnahmen in Frankreich und Deutschland geplant.